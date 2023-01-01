Нововолинська громада першою на Волині позбавляє земель церкви УПЦ МП

Нововолинська громада першою на Волині позбавляє земель церкви УПЦ МП
Нововолинська міська територіальна громада стала першою на Волині, де позбавляють права користування землею церкви УПЦ (МП).

Про це розповів Суспільному міський голова Борис Карпус.

Зі слів посадовця, рішення, у якому йдеться про три храми та два майнових об'єкти УПЦ (МП), депутати ухвалили напередодні одностайно. Уже підписаний документ оприлюднять 21 квітня.

"Вони в різних форматах діють: дехто як громадська організація чи Недільна школа. Всього їх 5, по всіх прийняті рішення. Рішення поділяється на дві частини: перше – розірвати угоди на право постійного користування на земельні ділянки і друге – розірвати договори оренди приміщень", – каже Борис Карпус.

Як зазначив міський голова, найголовніше зараз – аби в рішеннях щодо позбавлення земель чи переходу церковних громад до ПЦУ не було ніяких конфліктних ситуацій.

"Громада поінформована. Я розумію, що є ряд людей, які є прихожанами. Рішення мають приймати люди та предстоятелі. Це заклик до того, щоб швидше приймалися рішення, бо, як я вважаю, безповоротна історія. Мирним шляхом реалізувати цю політику відмови від московського патріархату і "п'ятої колони" в Україні", – каже Борис Карпус.

Суспільне побувало у церквах УПЦ (МП) Нововолинської міської громади та поспілкувалося з місцевими жителями з приводу рішення міської ради.

20 квітня вхід на територію Свято-Вознесенського храму, біля якого побував кореспондент Суспільного, був зачинений. Зі священником релігійної громади поспілкувалися не вдалося.
Храм Святого великомученика і цілителя Пантелеймона в Нововолинську.
Храм Святого великомученика і цілителя Пантелеймона в Нововолинську.

Також зачиненою цього дня була Церква Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

Настоятель храму Олександр Кондратенко в телефонному коментарі зазначив, що рішення міської ради порушує конституційні права людини. Говорить: рішення планує оскаржувати.

"Як воно буде – як Бог благословить, так і буде: вигонять – питань немає. Це моє життя, я на це пішов", – сказав настоятель.

В Успенському чоловічому монастирі в селі Низкиничі настоятель архімандрит Вікентій рішення сесії міськради назвав "неправомірним і неконституційним".
Рішення Нововолинської міської ради від 19 квітня 2023 року.
Рішення Нововолинської міської ради від 19 квітня 2023 року.

"Воно не стосується зовсім нас, розривати контракт із нами, то міська рада немає права. Далі ми маємо подаватися до суду і надіємося, що суд буде на нашому боці. За Кирила ми не молимося, не рахуємо, що вони наше якесь начальство. Молимося за неньку-Україну і наших захисників", – каже намісник монастиря.

Загалом Нововолинська міська рада розірвала угоди про право постійного користування на майже чотири гектари земельних ділянок, – розповіла начальниця відділу земельних відносин Світлана Орищук.

"Земельні ділянки перейдуть в землі, які нікому не надані. Далі буде внесено зміни в реєстр речових прав - припинено право постійного користування, бо власником земельних ділянок є громада", – сказала посадовиця.
Успенський чоловічий монастир у Нововолинській громаді
Успенський чоловічий монастир у Нововолинській громаді

Перереєстрація ділянок триватиме впродовж двох-трьох тижнів. Як додав міський голова Борис Карпус, якщо церкви будуть оскаржувати рішення в суді, то міська рада відстоюватиме свою позицію.
Архімандрит Вікентій.
Архімандрит Вікентій.

Суспільне також поспілкувалося з місцевими жителями з приводу рішення міської ради щодо церков УПЦ (МП) на території громади.

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Теги: Нововолинськ, УПЦ МП
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