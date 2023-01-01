Нововолинська громада першою на Волині позбавляє земель церкви УПЦ МП
Сьогодні, 08:10
Нововолинська міська територіальна громада стала першою на Волині, де позбавляють права користування землею церкви УПЦ (МП).
Про це розповів Суспільному міський голова Борис Карпус.
Зі слів посадовця, рішення, у якому йдеться про три храми та два майнових об'єкти УПЦ (МП), депутати ухвалили напередодні одностайно. Уже підписаний документ оприлюднять 21 квітня.
"Вони в різних форматах діють: дехто як громадська організація чи Недільна школа. Всього їх 5, по всіх прийняті рішення. Рішення поділяється на дві частини: перше – розірвати угоди на право постійного користування на земельні ділянки і друге – розірвати договори оренди приміщень", – каже Борис Карпус.
Як зазначив міський голова, найголовніше зараз – аби в рішеннях щодо позбавлення земель чи переходу церковних громад до ПЦУ не було ніяких конфліктних ситуацій.
"Громада поінформована. Я розумію, що є ряд людей, які є прихожанами. Рішення мають приймати люди та предстоятелі. Це заклик до того, щоб швидше приймалися рішення, бо, як я вважаю, безповоротна історія. Мирним шляхом реалізувати цю політику відмови від московського патріархату і "п'ятої колони" в Україні", – каже Борис Карпус.
Суспільне побувало у церквах УПЦ (МП) Нововолинської міської громади та поспілкувалося з місцевими жителями з приводу рішення міської ради.
20 квітня вхід на територію Свято-Вознесенського храму, біля якого побував кореспондент Суспільного, був зачинений. Зі священником релігійної громади поспілкувалися не вдалося.
Також зачиненою цього дня була Церква Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.
Настоятель храму Олександр Кондратенко в телефонному коментарі зазначив, що рішення міської ради порушує конституційні права людини. Говорить: рішення планує оскаржувати.
"Як воно буде – як Бог благословить, так і буде: вигонять – питань немає. Це моє життя, я на це пішов", – сказав настоятель.
В Успенському чоловічому монастирі в селі Низкиничі настоятель архімандрит Вікентій рішення сесії міськради назвав "неправомірним і неконституційним".
"Воно не стосується зовсім нас, розривати контракт із нами, то міська рада немає права. Далі ми маємо подаватися до суду і надіємося, що суд буде на нашому боці. За Кирила ми не молимося, не рахуємо, що вони наше якесь начальство. Молимося за неньку-Україну і наших захисників", – каже намісник монастиря.
Загалом Нововолинська міська рада розірвала угоди про право постійного користування на майже чотири гектари земельних ділянок, – розповіла начальниця відділу земельних відносин Світлана Орищук.
"Земельні ділянки перейдуть в землі, які нікому не надані. Далі буде внесено зміни в реєстр речових прав - припинено право постійного користування, бо власником земельних ділянок є громада", – сказала посадовиця.
Перереєстрація ділянок триватиме впродовж двох-трьох тижнів. Як додав міський голова Борис Карпус, якщо церкви будуть оскаржувати рішення в суді, то міська рада відстоюватиме свою позицію.
Суспільне також поспілкувалося з місцевими жителями з приводу рішення міської ради щодо церков УПЦ (МП) на території громади.
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Про це розповів Суспільному міський голова Борис Карпус.
Зі слів посадовця, рішення, у якому йдеться про три храми та два майнових об'єкти УПЦ (МП), депутати ухвалили напередодні одностайно. Уже підписаний документ оприлюднять 21 квітня.
"Вони в різних форматах діють: дехто як громадська організація чи Недільна школа. Всього їх 5, по всіх прийняті рішення. Рішення поділяється на дві частини: перше – розірвати угоди на право постійного користування на земельні ділянки і друге – розірвати договори оренди приміщень", – каже Борис Карпус.
Як зазначив міський голова, найголовніше зараз – аби в рішеннях щодо позбавлення земель чи переходу церковних громад до ПЦУ не було ніяких конфліктних ситуацій.
"Громада поінформована. Я розумію, що є ряд людей, які є прихожанами. Рішення мають приймати люди та предстоятелі. Це заклик до того, щоб швидше приймалися рішення, бо, як я вважаю, безповоротна історія. Мирним шляхом реалізувати цю політику відмови від московського патріархату і "п'ятої колони" в Україні", – каже Борис Карпус.
Суспільне побувало у церквах УПЦ (МП) Нововолинської міської громади та поспілкувалося з місцевими жителями з приводу рішення міської ради.
20 квітня вхід на територію Свято-Вознесенського храму, біля якого побував кореспондент Суспільного, був зачинений. Зі священником релігійної громади поспілкувалися не вдалося.
Також зачиненою цього дня була Церква Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.
Настоятель храму Олександр Кондратенко в телефонному коментарі зазначив, що рішення міської ради порушує конституційні права людини. Говорить: рішення планує оскаржувати.
"Як воно буде – як Бог благословить, так і буде: вигонять – питань немає. Це моє життя, я на це пішов", – сказав настоятель.
В Успенському чоловічому монастирі в селі Низкиничі настоятель архімандрит Вікентій рішення сесії міськради назвав "неправомірним і неконституційним".
"Воно не стосується зовсім нас, розривати контракт із нами, то міська рада немає права. Далі ми маємо подаватися до суду і надіємося, що суд буде на нашому боці. За Кирила ми не молимося, не рахуємо, що вони наше якесь начальство. Молимося за неньку-Україну і наших захисників", – каже намісник монастиря.
Загалом Нововолинська міська рада розірвала угоди про право постійного користування на майже чотири гектари земельних ділянок, – розповіла начальниця відділу земельних відносин Світлана Орищук.
"Земельні ділянки перейдуть в землі, які нікому не надані. Далі буде внесено зміни в реєстр речових прав - припинено право постійного користування, бо власником земельних ділянок є громада", – сказала посадовиця.
Перереєстрація ділянок триватиме впродовж двох-трьох тижнів. Як додав міський голова Борис Карпус, якщо церкви будуть оскаржувати рішення в суді, то міська рада відстоюватиме свою позицію.
Суспільне також поспілкувалося з місцевими жителями з приводу рішення міської ради щодо церков УПЦ (МП) на території громади.
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