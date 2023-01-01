Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока

Олександр Бабіч.



Олександр Бабіч – знаменитий історик з Одеси. Наразі він займається волонтерством, пише



Користувач твітера Денис Соколов повідомив, що завод у Первомайську, який випускає згущене молоко, побудував дідусь Олександра Бабіча. Там також працював його батько, а маленького хлопчика фотографували для пакування товару.



Мало хто знає, але Олександр Бабіч – один з найвидатніших одеських істориків. Він має книгу й вів лекції про Одесу періоду окупації німцями-румунами та підпілля. Чоловік один з перших працював над розсекреченими документами КДБ.



До повномасштабної війни Олександр був визнаним вченим й бізнесменом – засновником туристичного агентства в Одесі. Після початку вторгнення чоловік став потужним волонтером. Він допомагає ЗСУ з автомобілями, купує необхідні медикаменти та потрібне обладнання.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На етикетці українського згущеного молока зображено портрет білявого хлопчика. Однак мало хто знає, що ним є чоловік на ім'яОлександр Бабіч – знаменитий історик з Одеси. Наразі він займається волонтерством, пише 24 канал Користувач твітераповідомив, що завод у Первомайську, який випускає згущене молоко, побудував дідусь Олександра Бабіча. Там також працював його батько, а маленького хлопчика фотографували для пакування товару.Мало хто знає, але Олександр Бабіч – один з найвидатніших одеських істориків. Він має книгу й вів лекції про Одесу періоду окупації німцями-румунами та підпілля. Чоловік один з перших працював над розсекреченими документами КДБ.До повномасштабної війни Олександр був визнаним вченим й бізнесменом – засновником туристичного агентства в Одесі. Після початку вторгнення чоловік став потужним волонтером. Він допомагає ЗСУ з автомобілями, купує необхідні медикаменти та потрібне обладнання.

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