Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока

Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока
На етикетці українського згущеного молока зображено портрет білявого хлопчика. Однак мало хто знає, що ним є чоловік на ім'я Олександр Бабіч.

Олександр Бабіч – знаменитий історик з Одеси. Наразі він займається волонтерством, пише 24 канал.

Користувач твітера Денис Соколов повідомив, що завод у Первомайську, який випускає згущене молоко, побудував дідусь Олександра Бабіча. Там також працював його батько, а маленького хлопчика фотографували для пакування товару.
Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока
Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока

Мало хто знає, але Олександр Бабіч – один з найвидатніших одеських істориків. Він має книгу й вів лекції про Одесу періоду окупації німцями-румунами та підпілля. Чоловік один з перших працював над розсекреченими документами КДБ.
Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока

До повномасштабної війни Олександр був визнаним вченим й бізнесменом – засновником туристичного агентства в Одесі. Після початку вторгнення чоловік став потужним волонтером. Він допомагає ЗСУ з автомобілями, купує необхідні медикаменти та потрібне обладнання.

Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока
Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олександр Бабіч, згущене молоко, волонтер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока
Сьогодні, 22:03
Напередодні контрнаступу ЗСУ російські військові частіше здаються у полон, – представник штабу з питань полонених
Сьогодні, 21:24
Студентів можуть відраховувати з українських вишів через плагіат
Сьогодні, 20:23
Якою буде погода на Волині завтра, 21 квітня
Сьогодні, 20:00
Юна волинянка перемогла у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 19:19
Схожі новини
Волинським тероборонівцям, що воюють на Сході, Притула передав обладнання на суму майже мільйон гривень Волинським тероборонівцям, що воюють на Сході, Притула передав обладнання на суму майже мільйон гривень
17 березень, 16:37
Волонтер з Луцька виготовляє павербанки для військових на фронт Волонтер з Луцька виготовляє павербанки для військових на фронт
14 березень, 18:13
61-річний «волонтер»-аферист на Волині дурить людей 61-річний «волонтер»-аферист на Волині дурить людей
13 березень, 10:22
Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту Відомий волинський волонтер потрапив в аварію, повертаючись з фронту
13 березень, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока
Сьогодні, 22:03
 0
Напередодні контрнаступу ЗСУ російські військові частіше здаються у полон, – представник штабу з питань полонених
Сьогодні, 21:24
 0
Студентів можуть відраховувати з українських вишів через плагіат
Сьогодні, 20:23
 0
Якою буде погода на Волині завтра, 21 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Юна волинянка перемогла у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 19:19
 0
Медіа
відео
1/8