Студентів можуть відраховувати з українських вишів через плагіат
Сьогодні, 20:23
Студентів можуть відраховувати з вишів України через плагіат. Таку пропозицію має намір втілити у життя Міносвіти.
Про це пише Освіта.ua.
Відповідна норма є у проєкті Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти. Цей документ зараз став об'єктом громадського обговорення.
Так, відповідно до документа, факт порушення академічної доброчесності студентом мають виявити та встановити відповідним чином.
Під час здійснення процедури відрахування за плагіат мають бути дотримані передбачені законом права відповідного студента.
Громадське обговорення проєкту документа триватиме до 10 травня.
Пропозиції приймають на електронну адресу [email protected]
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Про це пише Освіта.ua.
Відповідна норма є у проєкті Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти. Цей документ зараз став об'єктом громадського обговорення.
Так, відповідно до документа, факт порушення академічної доброчесності студентом мають виявити та встановити відповідним чином.
Під час здійснення процедури відрахування за плагіат мають бути дотримані передбачені законом права відповідного студента.
Громадське обговорення проєкту документа триватиме до 10 травня.
Пропозиції приймають на електронну адресу [email protected]
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