У Луцьку на зупинці 38-річний зловмисник пограбував чоловіка

У Луцьку на зупинці 38-річний зловмисник пограбував чоловіка
Пограбував на зупинці громадського транспорту: у Луцьку поліцейські оперативно затримали зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 8 лютого, на зупинці, що на проспекті Відродження у Луцьку невідомий вихопив із рук 57-річного лучанина мобільний телефон і втік. Постраждалий звернувся за допомогою до поліції.

Оперативники спільно із співробітниками сектору кримінального аналізу Луцького районного управління поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 36-річний житель обласного центру. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, телефон вилучили.

За фактом грабежу триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Зловмисникові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, зупинка, пограбування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації: що зміниться
Сьогодні, 16:01
У Луцьку на зупинці 38-річний зловмисник пограбував чоловіка
Сьогодні, 15:50
Українських полонених у збитому російському Іл-76 не було, – Данілов
Сьогодні, 15:45
У Луцьку зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 15:30
Полеглого бойового медика з Волині нагородили посмертно
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка
05 грудень, 2019, 10:51
У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця» У Луцьку авто в'їхало у зупинку навпроти «Гостинця»
18 листопад, 2023, 09:01
У центрі Луцька у волонтера вкрали сумку з грошима. ФОТО У центрі Луцька у волонтера вкрали сумку з грошима. ФОТО
07 серпень, 2023, 11:50
Вирвав гроші з рук та зник: у Луцьку чоловік пограбував продавчиню Вирвав гроші з рук та зник: у Луцьку чоловік пограбував продавчиню
13 липень, 2023, 12:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації: що зміниться
Сьогодні, 16:01
 0
У Луцьку на зупинці 38-річний зловмисник пограбував чоловіка
Сьогодні, 15:50
 0
Українських полонених у збитому російському Іл-76 не було, – Данілов
Сьогодні, 15:45
 0
У Луцьку зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 15:30
 0
Покращить впізнаваність бренду і не тільки: LED-екрани для бізнесу *
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8