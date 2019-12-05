У Луцьку на зупинці 38-річний зловмисник пограбував чоловіка

Пограбував на зупинці громадського транспорту: у Луцьку поліцейські оперативно затримали зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 8 лютого, на зупинці, що на проспекті Відродження у Луцьку невідомий вихопив із рук 57-річного лучанина мобільний телефон і втік. Постраждалий звернувся за допомогою до поліції.Оперативники спільно із співробітниками сектору кримінального аналізу Луцького районного управління поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 36-річний житель обласного центру. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, телефон вилучили.За фактом грабежу триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.Зловмисникові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.