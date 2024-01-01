На Волині провели в останню путь Героя Сергія Дукельського

На Волині провели в останню путь Героя Сергія Дукельського
Нововолинська громада сьогодні, 9 лютого, знову перебуває у скорботі. Попрощалися з полеглим у бою за Україну Захисником Сергієм Дукельським.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Війна відбирає найцінніше – життя наших близьких, знайомих, земляків – патріотів України», - зазначив мер Нововолинська.
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Дукельського

Чин похорону відбувся у Свято-Духівському соборі. Від імені міської влади слова підтримки рідним загиблого висловила секретар ради Надія Жук.
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Дукельського

Останнім місцем спочинку Героя стало кладовище його рідного села Петрове Поромівської громади.
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Дукельського

«Нехай душа Сергія Дукельського спочиває вічним сном, а його вчинки завжди залишаються в наших серцях. Вічна памʼять Героєві», - зазначив Борис Карпус.
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Дукельського

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Теги: загиблі, війна
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