На Волині провели в останню путь Героя Сергія Дукельського

полеглим у бою за Україну Захисником Сергієм Дукельським.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«Війна відбирає найцінніше – життя наших близьких, знайомих, земляків – патріотів України», - зазначив мер Нововолинська.



Чин похорону відбувся у Свято-Духівському соборі. Від імені міської влади слова підтримки рідним загиблого висловила секретар ради Надія Жук.



Останнім місцем спочинку Героя стало кладовище його рідного села Петрове Поромівської громади.



«Нехай душа Сергія Дукельського спочиває вічним сном, а його вчинки завжди залишаються в наших серцях. Вічна памʼять Героєві», - зазначив Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська громада сьогодні, 9 лютого, знову перебуває у скорботі. Попрощалися зза Україну ЗахисникомПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова«Війна відбирає найцінніше – життя наших близьких, знайомих, земляків – патріотів України», - зазначив мер Нововолинська.Чин похорону відбувся у Свято-Духівському соборі. Від імені міської влади слова підтримки рідним загиблого висловила секретар радиОстаннім місцем спочинку Героя стало кладовище його рідного села Петрове Поромівської громади.«Нехай душа Сергія Дукельського спочиває вічним сном, а його вчинки завжди залишаються в наших серцях. Вічна памʼять Героєві», - зазначив Борис Карпус.

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