Врятував сусіда з пожежі: нагородили мужнього лучанина

На Волині рятувальники відзначили мужній вчинок лучанина, який врятував свого сусіда під час пожежі.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Рятувальники подякувализа мужність і відвагу, сміливі дії проявлені під час пожежі та порятунок людини.Нагадаємо, що 3 лютого о 16:50 на лінію 101 надійшло повідомлення про. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, сусід чоловіка в якій виникла пожежа, виніс його з оселі й підручними засобами загасив пожежу, що охопила матрац і хатні речі.