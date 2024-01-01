Врятував сусіда з пожежі: нагородили мужнього лучанина
Сьогодні, 16:35
На Волині рятувальники відзначили мужній вчинок лучанина, який врятував свого сусіда під час пожежі.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Рятувальники подякували Андрію Миколайчуку за мужність і відвагу, сміливі дії проявлені під час пожежі та порятунок людини.
Нагадаємо, що 3 лютого о 16:50 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гребінки в Луцьку. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, сусід чоловіка в якій виникла пожежа, виніс його з оселі й підручними засобами загасив пожежу, що охопила матрац і хатні речі.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Рятувальники подякували Андрію Миколайчуку за мужність і відвагу, сміливі дії проявлені під час пожежі та порятунок людини.
Нагадаємо, що 3 лютого о 16:50 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гребінки в Луцьку. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, сусід чоловіка в якій виникла пожежа, виніс його з оселі й підручними засобами загасив пожежу, що охопила матрац і хатні речі.
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