У бою на Запоріжжі загинув волинянин Вадим Ковальчук

Під час бою неподалік села Новодарівка на Запоріжжі обірвалося життя ковельчанинаПро це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаНа фронті загинув 28-річний ковельчанин Ковальчук Вадим Васильович. Волинянин поліг у бою поблизу села Новодарівка на Запоріжжі 30 січня. Побратими не одразу змогли забрати тіло воїна із місця загибелі, а рідні, здогадуючись про найстрашніше і маючи трагічну інформацію, все ж продовжували вірити.«Висловлюю співчуття батькам Вадима, його дружині, дітям, сестрі, племінникам, усій родині, друзям і побратимам. Сил рідним пережити горе», - зазначив Ігор Чайка.Про час прощання із Вадимом Ковальчуком поінформують, як тільки стане відомо, коли місія «На щиті» поверне тіло Героя до рідного міста.