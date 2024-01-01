У бою на Запоріжжі загинув волинянин Вадим Ковальчук
Сьогодні, 17:13
Під час бою неподалік села Новодарівка на Запоріжжі обірвалося життя ковельчанина Вадима Ковальчука.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
На фронті загинув 28-річний ковельчанин Ковальчук Вадим Васильович. Волинянин поліг у бою поблизу села Новодарівка на Запоріжжі 30 січня. Побратими не одразу змогли забрати тіло воїна із місця загибелі, а рідні, здогадуючись про найстрашніше і маючи трагічну інформацію, все ж продовжували вірити.
«Висловлюю співчуття батькам Вадима, його дружині, дітям, сестрі, племінникам, усій родині, друзям і побратимам. Сил рідним пережити горе», - зазначив Ігор Чайка.
Про час прощання із Вадимом Ковальчуком поінформують, як тільки стане відомо, коли місія «На щиті» поверне тіло Героя до рідного міста.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
На фронті загинув 28-річний ковельчанин Ковальчук Вадим Васильович. Волинянин поліг у бою поблизу села Новодарівка на Запоріжжі 30 січня. Побратими не одразу змогли забрати тіло воїна із місця загибелі, а рідні, здогадуючись про найстрашніше і маючи трагічну інформацію, все ж продовжували вірити.
«Висловлюю співчуття батькам Вадима, його дружині, дітям, сестрі, племінникам, усій родині, друзям і побратимам. Сил рідним пережити горе», - зазначив Ігор Чайка.
Про час прощання із Вадимом Ковальчуком поінформують, як тільки стане відомо, коли місія «На щиті» поверне тіло Героя до рідного міста.
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