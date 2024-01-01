У селі під Луцьком автобус злетів у кювет

У селі під Луцьком автобус злетів у кювет
У селі Жидичин, що входить до Луцької міської територіальної громади, сталася автопригода за участю автобуса на польській реєстрації.

Про це повідомляє Конкурент.

Транспортний засіб зʼїхав з дороги у кювет. Аварія сталася близько 15:00 сьогодні, 9 лютого.

У селі під Луцьком автобус злетів у кювет


Відомо, що автобус має польську реєстрацію. У салоні перебував один пасажир – він не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Струмівці постраждало дві пішохідки: поліція розпочала кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію
Сьогодні, 18:25
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Романа Кондратюка
Сьогодні, 18:03
У селі під Луцьком автобус злетів у кювет
Сьогодні, 17:38
У бою на Запоріжжі загинув волинянин Вадим Ковальчук
Сьогодні, 17:13
Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної розвідки, розроблені лучанином
Сьогодні, 16:57
Схожі новини
У Луцьку зіткнулися два автомобілі У Луцьку зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 15:30
У Луцьку – аварія біля центрального стадіону У Луцьку – аварія біля центрального стадіону
08 лютий, 17:52
Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході
08 лютий, 14:02
У Луцьку автівка збила пішохода, у чоловіка черепно-мозкова травма, – ЗМІ У Луцьку автівка збила пішохода, у чоловіка черепно-мозкова травма, – ЗМІ
07 лютий, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поранений воїн із Волині отримав нагороду Міноборони
Сьогодні, 18:48
 0
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Сьогодні, 18:27
 0
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію
Сьогодні, 18:25
 0
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Романа Кондратюка
Сьогодні, 18:03
 0
У селі під Луцьком автобус злетів у кювет
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8