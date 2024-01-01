У селі під Луцьком автобус злетів у кювет





Про це повідомляє



Транспортний засіб зʼїхав з дороги у кювет. Аварія сталася близько 15:00 сьогодні, 9 лютого.







Відомо, що автобус має польську реєстрацію. У салоні перебував один пасажир – він не постраждав.



Нагадаємо, внаслідок ДТП у Струмівці постраждало дві пішохідки: поліція розпочала кримінальне провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Жидичин, що входить до Луцької міської територіальної громади, сталася автопригода за участю автобуса на польській реєстрації.Про це повідомляє Конкурент Транспортний засіб зʼїхав з дороги у кювет. Аварія сталася близько 15:00 сьогодні, 9 лютого.Відомо, що автобус має польську реєстрацію. У салоні перебував один пасажир – він не постраждав.Нагадаємо, внаслідок ДТП у Струмівці: поліція розпочала кримінальне провадження.

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