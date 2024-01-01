У селі під Луцьком автобус злетів у кювет
Сьогодні, 17:38
У селі Жидичин, що входить до Луцької міської територіальної громади, сталася автопригода за участю автобуса на польській реєстрації.
Про це повідомляє Конкурент.
Транспортний засіб зʼїхав з дороги у кювет. Аварія сталася близько 15:00 сьогодні, 9 лютого.
Відомо, що автобус має польську реєстрацію. У салоні перебував один пасажир – він не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Струмівці постраждало дві пішохідки: поліція розпочала кримінальне провадження.
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Про це повідомляє Конкурент.
Транспортний засіб зʼїхав з дороги у кювет. Аварія сталася близько 15:00 сьогодні, 9 лютого.
Відомо, що автобус має польську реєстрацію. У салоні перебував один пасажир – він не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Струмівці постраждало дві пішохідки: поліція розпочала кримінальне провадження.
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