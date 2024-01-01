Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної розвідки, розроблені лучанином

Луцька міськрада на замовлення Генерального штабу ЗСУ закупила 20 комплексів контрбатарейної розвідки «Сова».Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Луцька міська рада на замовлення Генерального штабу Збройних сил України виділила 2 мільйони гривень та закупила для трьох бригад ЗСУ 20 комплексів контрбатарейної розвідки «Сова».Цей оптико-електронний комплекс, який дозволяє робити спостереження за вогневими позиціями ворога в темну пору доби, розробив колишній депутат Луцької міської ради«Сову» на південний напрямок фронту для українських військовослужбовців завезла депутат міської ради. За її словами, завдяки цій допомозі військові командири на цьому напрямку очікують суттєве підвищення якості розвідувальної та контрбатарейної роботи на окремих ділянках фронту.Отримували комплекси контрбатарейної розвідки різні підрозділи ЗСУ, які мужньо тримають передню лінію від окупантів. Крім отримання самих комплексів, військовослужбовці артрозвідки пройшли відповідні навчання та інструктажі щодо використання новинки.