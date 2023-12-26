Батьки полеглого волинянина отримали найвищу державну нагороду

Президентпередав «Золоту Зірку» рідним загиблого воїна-волинянина – Героя УкраїниПро це повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.В Україні панує особлива традиція поваги до Героїв. Про це зазначає Глава держави Володимир Зеленський під час заходів, присвячених вшануванню пам’яті та подвигів борців за рідну землю.Сьогодні, 9 лютого 2024 року, в Маріїнському палаці в Києві відбулася чергова церемонія вручення державних нагород. Їх отримали рідні військовослужбовців, яким посмертно присвоєне найвище звання – Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».Серед присутніх – рідні загиблого краянина – штаб-сержанта Анатолія Смітюха з Каменя-Каширського. Життя воїна обірвалося 6 травня минулого року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання у Луганській області. Згідно з Указом Президента від 6 грудня 2023-го № 803 воїн-земляк відзначений такою нагородою.Тож нині Володимир Зеленський передав «Золоту Зірку» дружині та дітям полеглого, який на чолі інженерно-саперного відділення брав участь у боях за утримання позицій на Луганщині. У квітні 2023 року, завдяки виставленим напередодні під керівництвом Анатолія Смітюха мінним загородженням та поєднанню з роботою стрілецьких відділень, був повністю знищений наступальний потенціал російських окупантів.Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя заради України.«Ми всі пишаємося кожним українським воїном! Україна завжди буде вдячна кожному своєму солдату, сержанту, офіцеру й генералу, які зробили все, щоб Україна жила. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх людей, які віддали життя в боротьбі заради нашої незалежності», – сказав Президент.