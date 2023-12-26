Батьки полеглого волинянина отримали найвищу державну нагороду
Сьогодні, 16:16
Президент Володимир Зеленський передав «Золоту Зірку» рідним загиблого воїна-волинянина – Героя України Анатолія Смітюха.
Про це повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
В Україні панує особлива традиція поваги до Героїв. Про це зазначає Глава держави Володимир Зеленський під час заходів, присвячених вшануванню пам’яті та подвигів борців за рідну землю.
Сьогодні, 9 лютого 2024 року, в Маріїнському палаці в Києві відбулася чергова церемонія вручення державних нагород. Їх отримали рідні військовослужбовців, яким посмертно присвоєне найвище звання – Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Серед присутніх – рідні загиблого краянина – штаб-сержанта Анатолія Смітюха з Каменя-Каширського. Життя воїна обірвалося 6 травня минулого року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання у Луганській області. Згідно з Указом Президента від 6 грудня 2023-го № 803 воїн-земляк відзначений такою нагородою.
Тож нині Володимир Зеленський передав «Золоту Зірку» дружині та дітям полеглого, який на чолі інженерно-саперного відділення брав участь у боях за утримання позицій на Луганщині. У квітні 2023 року, завдяки виставленим напередодні під керівництвом Анатолія Смітюха мінним загородженням та поєднанню з роботою стрілецьких відділень, був повністю знищений наступальний потенціал російських окупантів.
Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя заради України.
«Ми всі пишаємося кожним українським воїном! Україна завжди буде вдячна кожному своєму солдату, сержанту, офіцеру й генералу, які зробили все, щоб Україна жила. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх людей, які віддали життя в боротьбі заради нашої незалежності», – сказав Президент.
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Про це повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
В Україні панує особлива традиція поваги до Героїв. Про це зазначає Глава держави Володимир Зеленський під час заходів, присвячених вшануванню пам’яті та подвигів борців за рідну землю.
Сьогодні, 9 лютого 2024 року, в Маріїнському палаці в Києві відбулася чергова церемонія вручення державних нагород. Їх отримали рідні військовослужбовців, яким посмертно присвоєне найвище звання – Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Серед присутніх – рідні загиблого краянина – штаб-сержанта Анатолія Смітюха з Каменя-Каширського. Життя воїна обірвалося 6 травня минулого року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання у Луганській області. Згідно з Указом Президента від 6 грудня 2023-го № 803 воїн-земляк відзначений такою нагородою.
Тож нині Володимир Зеленський передав «Золоту Зірку» дружині та дітям полеглого, який на чолі інженерно-саперного відділення брав участь у боях за утримання позицій на Луганщині. У квітні 2023 року, завдяки виставленим напередодні під керівництвом Анатолія Смітюха мінним загородженням та поєднанню з роботою стрілецьких відділень, був повністю знищений наступальний потенціал російських окупантів.
Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя заради України.
«Ми всі пишаємося кожним українським воїном! Україна завжди буде вдячна кожному своєму солдату, сержанту, офіцеру й генералу, які зробили все, щоб Україна жила. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх людей, які віддали життя в боротьбі заради нашої незалежності», – сказав Президент.
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