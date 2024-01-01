Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації: що зміниться
Сьогодні, 16:01
Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.
Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надали право цілодобово:
– розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;
– організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
– вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;
– вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
Мобілізація в Україні.
Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.
У грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.
На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.
Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надали право цілодобово:
– розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;
– організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
– вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;
– вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
Мобілізація в Україні.
Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.
У грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.
На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.
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