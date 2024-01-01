Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації: що зміниться





Про це повідомляє Тараса Мельничука.



Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.



Під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надали право цілодобово:



– розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;



– організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);



– вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;



– вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Мобілізація в Україні.



Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.



У грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.



На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній радіВнесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.– розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;– організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);– вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;– вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.Мобілізація в Україні.Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.У грудні президентна прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

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