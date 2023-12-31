На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію

На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію
Прокуратура Волині зобов’язала розробити опорні плани історичних Берестечка, Турійська та Головного.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

На Волині за втручання прокуратури органи місцевого самоврядування після тривалої бездіяльності розпочали розроблення історико-архітектурних опорних планів міст та селищ регіону, які відносяться до історично населених місць України.
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію

Наявність історико-архітектурного опорного плану унеможливлює хаотичну та несанкціоновану забудову населених пунктів і забезпечує збереження пам’яток історії та культури.
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію

До затвердженого Кабінетом Міністрів України Списку історичних населених місць увійшло 20 міст, селищ та сіл на Волині.
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію

Одним із таких місць є відоме кожному українцю Берестечко. Місто – свідок битви 100-тисячного Війська Запорозького під командуванням Богдана Хмельницького із 200-тисячною армією Речі Посполитої, яка відбулася 1651 року.
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію

Луцька окружна прокуратура Волинської області звернулася до Волинського окружного адмінсуду із позовом про визнання бездіяльності Берестечківської міськради протиправною та зобов'язання розробити історико-архітектурний опорний план міста.
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію

Наразі судове рішення набрало законної сили.
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію

Зазначимо, що робота представницького характеру щодо вирішення питань, які виникають у сфері охорони об’єктів культурної спадщини, є постійною, важливою та системною.

Також прокурори відреагували на бездіяльність щодо розроблення історико-архітектурного опорного плану селища Головне, історія якого налічує понад 500 років, та згаданого ще в «Повісті минулих літ» селища Турійськ.
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію

За позовами Ковельської окружної прокуратури Волинської області у першому випадку рішення суду наразі виконується, а саме опорний план вже знаходиться на стадії розробки, у другому – ухвалено рішення про розроблення науково-проєктної документації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: історія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поранений воїн із Волині отримав нагороду Міноборони
Сьогодні, 18:48
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Сьогодні, 18:27
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію
Сьогодні, 18:25
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Романа Кондратюка
Сьогодні, 18:03
У селі під Луцьком автобус злетів у кювет
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
У волинській бригаді тероборони служить батько з двома синами. ВІДЕО У волинській бригаді тероборони служить батько з двома синами. ВІДЕО
31 грудень, 2023, 18:16
У Луцьку завершили дослідження нововідкритих крипт костелу XV століття. ВІДЕО У Луцьку завершили дослідження нововідкритих крипт костелу XV століття. ВІДЕО
26 листопад, 2023, 17:22
ЗМІ: найдревніший костел Волині оточили хлівами ЗМІ: найдревніший костел Волині оточили хлівами
07 листопад, 2023, 12:50
Краєзнавець розповів, як у замку Любарта знайшли тисячолітнє золото Краєзнавець розповів, як у замку Любарта знайшли тисячолітнє золото
20 жовтень, 2023, 15:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поранений воїн із Волині отримав нагороду Міноборони
Сьогодні, 18:48
 0
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Сьогодні, 18:27
 0
На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію
Сьогодні, 18:25
 0
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Романа Кондратюка
Сьогодні, 18:03
 0
У селі під Луцьком автобус злетів у кювет
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8