На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію

Прокуратура Волині зобов’язала розробити опорні плани історичних Берестечка, Турійська та Головного.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.На Волині за втручання прокуратури органи місцевого самоврядування після тривалої бездіяльності розпочали розроблення історико-архітектурних опорних планів міст та селищ регіону, які відносяться до історично населених місць України.Наявність історико-архітектурного опорного плану унеможливлює хаотичну та несанкціоновану забудову населених пунктів і зта культури.До затвердженого Кабінетом Міністрів України Списку історичних населених місць увійшло 20 міст, селищ та сіл на Волині.Одним із таких місць є відоме кожному українцю Берестечко. Місто – свідок битви 100-тисячного Війська Запорозького під командуванням Богдана Хмельницького із 200-тисячною армією Речі Посполитої, яка відбулася 1651 року.Луцька окружна прокуратура Волинської області звернулася до Волинського окружного адмінсуду із позовом про визнання бездіяльності Берестечківської міськради протиправною та зобов'язання розробити історико-архітектурний опорний план міста.Наразі судове рішення набрало законної сили.Зазначимо, що робота представницького характеру щодо вирішення питань, які виникають у сфері охорони об’єктів культурної спадщини, є постійною, важливою та системною.Також прокурори відреагували на бездіяльність щодо розроблення історико-архітектурного опорного плану селища Головне, історія якого налічує понад 500 років, та згаданого ще в «Повісті минулих літ» селища Турійськ.За позовами Ковельської окружної прокуратури Волинської області у першому випадку рішення суду наразі виконується, а саме опорний план вже знаходиться на стадії розробки, у другому – ухвалено рішення про розроблення науково-проєктної документації.