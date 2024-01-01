Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею

Сергієм Куделею, який віддав своє життя у війні з російськими загарбниками.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Сьогодні, 9 лютого, Героя відспівали у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Шепель.



Куделя Сергій Валерійович (06.06.1987 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 22 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Донецької області.



До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, односельчанами, духовенством, бойовими побратимами долучилися представники влади.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада попрощалася із захисником України, якийу війні з російськими загарбниками.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Сьогодні, 9 лютого, Героя відспівали у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Шепель.Куделя Сергій Валерійович (06.06.1987 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 22 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, односельчанами, духовенством, бойовими побратимами долучилися представники влади.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.

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