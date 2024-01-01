Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею

Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Луцька громада попрощалася із захисником України Сергієм Куделею, який віддав своє життя у війні з російськими загарбниками.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Сьогодні, 9 лютого, Героя відспівали у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Шепель.
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею

Куделя Сергій Валерійович (06.06.1987 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 22 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Донецької області.
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, односельчанами, духовенством, бойовими побратимами долучилися представники влади.
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею
Лучани попрощалися із Захисником Сергієм Куделею

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Теги: загиблі, війна
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