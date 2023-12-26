Поранений воїн із Волині отримав нагороду Міноборони

Поранений воїн із Волині отримав нагороду Міноборони
Військовослужбовця з села Хорлупи Підгайцівської громади Віктора Непочатих урочисто нагородили відзнакою Міністерства оборони України «За поранення».

Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська громада.

Нагороду Захиснику України вручив представник Луцького РТЦК та СП Віталій Котеленець 9 лютого у Підгайцівській сільській раді.

Поранений воїн із Волині отримав нагороду Міноборони
Поранений воїн із Волині отримав нагороду Міноборони

Медаль «За поранення» — відомча відзнака Міністерства оборони України, якою нагороджуються військовослужбовці ЗСУ за особисту мужність і героїзм, самовіддані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку в умовах, пов'язаних із ризиком для життя.
Поранений воїн із Волині отримав нагороду Міноборони

Віктор Непочатих боронив Батьківщину від січня 2023 року на посаді командира відділення і командира бойової машини.

В боях за село Іванківське 19 травня 2023 року захисник отримав численні поранення внаслідок ураження ворожим дроном камікадзе (зі снарядом від РПГ), який залетів у його бліндаж.

Згідно з наказом від 20 травня 2023 Віктор Непочатих також нагороджений Відзнакою командувача Сухопутних військ ЗСУ - нагрудним знаком «За особисту хоробрість».

За період військової служби воїн був відзначений грамотою командира військової частини підрозділу «Айдар» за сумлінне виконання обов'язків з відсічі збройної агресії рф на території Донецької області.

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Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
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