Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман, місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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