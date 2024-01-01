Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман, місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман, місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.
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