Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман, місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман, місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

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