Стоматологія 90-х: луцька дантистка розповіла, як врятувала чоловіка завдяки презервативу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
У Міжнародний день стоматолога, який святкують 9 лютого, луцькі дантисти пригадали про яскраві випадки у своїй практиці.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Приїхав у стоматполіклініку на підводі, а лікарка врятувала його завдяки презервативу. Це лише одна з дивовижних історій, які наша знімальна група почула у Луцькій стоматполіклініці.
Як лікували зуби в 90-х, хто обирав зуби золоті та які технології сьогодні розповіла завідувачка відділення Луцької міської стоматполіклініки Ольга Гнатюк.
Лікарка пригадує, що до неї ще на Кічкарівку підводою приїхав чоловік, в якого був гнійник.
"Я вскрила той гнійник і використала як дренаж презерватив. Мені була потрібна гума і я точно знала, що той чоловік не піде в стаціонар, а ситуація могла закінчитися плачевно", - з посмішкою пригадує пані Ольга.
Ольга Гнатюк - з медичної сім'ї і працює з серпня 1992 року. Пригадує: з того часу змінилося багато що, але підхід у медиків - незмінний - любити людей.
Стоматологиня Тамара Лагода розпочала свій трудовий шлях у 1980 році в селі Черче на Камінь-Каширщині.
"Там стоматолога не було і коли я прийшла першого дня на роботу побачила багато людей в коридорі. Коли запитала, до кого така черга, то почула:"До стоматолога". Я думала, чи то мені йти вперед, чи назад, але зробила крок вперед", - з посмішкою пригадує стоматолог-терапевт.
Старший зубний технік Микола Мойсік пригадав моду на золоті зуби в 90-х. Тоді до нього ходила вся луцька еліта.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Приїхав у стоматполіклініку на підводі, а лікарка врятувала його завдяки презервативу. Це лише одна з дивовижних історій, які наша знімальна група почула у Луцькій стоматполіклініці.
Як лікували зуби в 90-х, хто обирав зуби золоті та які технології сьогодні розповіла завідувачка відділення Луцької міської стоматполіклініки Ольга Гнатюк.
Лікарка пригадує, що до неї ще на Кічкарівку підводою приїхав чоловік, в якого був гнійник.
"Я вскрила той гнійник і використала як дренаж презерватив. Мені була потрібна гума і я точно знала, що той чоловік не піде в стаціонар, а ситуація могла закінчитися плачевно", - з посмішкою пригадує пані Ольга.
Ольга Гнатюк - з медичної сім'ї і працює з серпня 1992 року. Пригадує: з того часу змінилося багато що, але підхід у медиків - незмінний - любити людей.
Стоматологиня Тамара Лагода розпочала свій трудовий шлях у 1980 році в селі Черче на Камінь-Каширщині.
"Там стоматолога не було і коли я прийшла першого дня на роботу побачила багато людей в коридорі. Коли запитала, до кого така черга, то почула:"До стоматолога". Я думала, чи то мені йти вперед, чи назад, але зробила крок вперед", - з посмішкою пригадує стоматолог-терапевт.
Старший зубний технік Микола Мойсік пригадав моду на золоті зуби в 90-х. Тоді до нього ходила вся луцька еліта.