На війні загинув воїн з Волині Микола Трачук
Сьогодні, 21:16
Невблаганна смерть забрала життя ще одного нашого земляка, жителя села Соснина Іваничівської селищної територіальної громади, військовослужбовця, солдата Трачука Миколу Валерійовича.
Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.
"Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Миколи Трачука – та розділяють їх горе. Світла пам’ять Герою! У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю", - повідомляють у селищній раді.
Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом.
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Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.
"Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Миколи Трачука – та розділяють їх горе. Світла пам’ять Герою! У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю", - повідомляють у селищній раді.
Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом.
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