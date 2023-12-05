Хто з волинян може отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету





Розпорядження про використання коштів обласного бюджету підписав начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, повідомили на сторінці обласної ради, - пише



Хто може отримати матеріальну допомогу з бюджету Волині

Як зазначили у документі, допомога надається на лікування, вирішення складних соціально-побутових питань, а також потерпілим внаслідок пожежі, стихійного лиха або збройної агресії Російської Федерації.



Один і той самий заявник може претендувати на допомогу один раз упродовж календарного року. Рішення про надання допомоги та її обсяг приймає депутат обласної ради, на чиє ім’я надійшло клопотання.



Виплата допомоги відбувається після видачі головою обласної ради розпорядження.



Які документи потрібні для отримання допомоги

Для отримання допомоги волинянам потрібно звернутися до депутата Волиньради із заявою встановленого зразка.



До неї додаються копія паспорта, ідентифікаційного коду та номер особового банківського рахунку заявника або адреса відділення Укрпошти, куди перераховуватимуться бюджетні кошти.



У яких випадках потрібні додаткові документи

На лікування: виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою №027/о, яка дійсна протягом шести місяців.



На вирішення соціально-побутових питань: оригінал довідки про зареєстрованих у житлі, відомість з Держреєстру фізосіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків заявника та членів сім’ї за останні шість місяців, акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, документ, що підтверджує належність заявника або членів сім’ї до пільгових категорій.



На ліквідацію наслідків стихійного лиха, пожежі або збройної агресії РФ: копія документа, який підтверджує право власності, довідка про класифікацію надзвичайної ситуації, видана відповідним органом місцевої влади, копія акту/довідки про пожежу, акт обстеження пошкодженої будівлі, який склала комісія і зазначила розмір збитків.



Для тих, чиє майно пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ — рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, копія інформаційної довідки про правопорушення або подію, видана в Нацполіції.



Якщо заявник звертається за допомогою для члена сім’ї або близького родича, до заяви додаються документи, які підтверджують родинні зв’язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині оновили порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, з обласного бюджету на 2024 рік.Розпорядження про використання коштів обласного бюджету підписав начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, повідомили на сторінці обласної ради, - пише Суспільне. Як зазначили у документі, допомога надається на лікування, вирішення складних соціально-побутових питань, а також потерпілим внаслідок пожежі, стихійного лиха або збройної агресії Російської Федерації.Один і той самий заявник може претендувати на допомогу один раз упродовж календарного року. Рішення про надання допомоги та її обсяг приймає депутат обласної ради, на чиє ім’я надійшло клопотання.Виплата допомоги відбувається після видачі головою обласної ради розпорядження.Для отримання допомоги волинянам потрібно звернутися до депутата Волиньради із заявою встановленого зразка.До неї додаються копія паспорта, ідентифікаційного коду та номер особового банківського рахунку заявника або адреса відділення Укрпошти, куди перераховуватимуться бюджетні кошти.У яких випадках потрібні додаткові документиНа лікування: виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою №027/о, яка дійсна протягом шести місяців.На вирішення соціально-побутових питань: оригінал довідки про зареєстрованих у житлі, відомість з Держреєстру фізосіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків заявника та членів сім’ї за останні шість місяців, акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, документ, що підтверджує належність заявника або членів сім’ї до пільгових категорій.На ліквідацію наслідків стихійного лиха, пожежі або збройної агресії РФ: копія документа, який підтверджує право власності, довідка про класифікацію надзвичайної ситуації, видана відповідним органом місцевої влади, копія акту/довідки про пожежу, акт обстеження пошкодженої будівлі, який склала комісія і зазначила розмір збитків.Для тих, чиє майно пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ — рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, копія інформаційної довідки про правопорушення або подію, видана в Нацполіції.Якщо заявник звертається за допомогою для члена сім’ї або близького родича, до заяви додаються документи, які підтверджують родинні зв’язки.

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