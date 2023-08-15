Норвегія хоче передати Україні кілька пускових установок NASAMS





Як передає



Це має відбутися на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання.



Зазначається, що загальна сума інвестиції становить 3,45 мільярда норвезьких крон (326 млн доларів США).



«Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони», – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.



Скільки саме пускових установок і скільки центрів управління вогнем NASAMS будуть передані саме Україні поки що не вказується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Норвегії подав до парламенту пропозицію замовити ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).Як передає Укрінформ , про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду.Це має відбутися на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання.Зазначається, що загальна сума інвестиції становить 3,45 мільярда норвезьких крон (326 млн доларів США).«Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони», – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.Скільки саме пускових установок і скільки центрів управління вогнем NASAMS будуть передані саме Україні поки що не вказується.

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