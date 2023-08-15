Норвегія хоче передати Україні кілька пускових установок NASAMS
Сьогодні, 23:17
Уряд Норвегії подав до парламенту пропозицію замовити ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду.
Це має відбутися на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання.
Зазначається, що загальна сума інвестиції становить 3,45 мільярда норвезьких крон (326 млн доларів США).
«Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони», – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.
Скільки саме пускових установок і скільки центрів управління вогнем NASAMS будуть передані саме Україні поки що не вказується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду.
Це має відбутися на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання.
Зазначається, що загальна сума інвестиції становить 3,45 мільярда норвезьких крон (326 млн доларів США).
«Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони», – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.
Скільки саме пускових установок і скільки центрів управління вогнем NASAMS будуть передані саме Україні поки що не вказується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Норвегія хоче передати Україні кілька пускових установок NASAMS
Сьогодні, 23:17
Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ
Сьогодні, 21:57
На війні загинув воїн з Волині Микола Трачук
Сьогодні, 21:16
Стоматологія 90-х: луцька дантистка розповіла, як врятувала чоловіка завдяки презервативу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34