Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ

Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ
Новим начальником Генерального штабу ЗСУ став Анатолій Баргилевич. До нього цю посаду обіймав Сергій Шаптала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина - розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, сьогодні ж Сирський визначив кандидатури своїх заступників. Також визначено і заступників начальника Генштабу.

"І я підпишу відповідні укази. Всі хлопці - бойові, фахові, кожен - із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав він.

Зазначимо, до цього Баргилевич очолював Сили територіальної оборони.

Перестановки в ЗСУ
8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.

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Теги: призначення
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