Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ
Сьогодні, 21:57
Новим начальником Генерального штабу ЗСУ став Анатолій Баргилевич. До нього цю посаду обіймав Сергій Шаптала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина - розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - заявив глава держави.
За словами Зеленського, сьогодні ж Сирський визначив кандидатури своїх заступників. Також визначено і заступників начальника Генштабу.
"І я підпишу відповідні укази. Всі хлопці - бойові, фахові, кожен - із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав він.
Зазначимо, до цього Баргилевич очолював Сили територіальної оборони.
Перестановки в ЗСУ
8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина - розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - заявив глава держави.
За словами Зеленського, сьогодні ж Сирський визначив кандидатури своїх заступників. Також визначено і заступників начальника Генштабу.
"І я підпишу відповідні укази. Всі хлопці - бойові, фахові, кожен - із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав він.
Зазначимо, до цього Баргилевич очолював Сили територіальної оборони.
Перестановки в ЗСУ
8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.
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