Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ

Анатолій Баргилевич. До нього цю посаду обіймав Сергій Шаптала.



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"Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина - розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - заявив глава держави.



За словами Зеленського, сьогодні ж Сирський визначив кандидатури своїх заступників. Також визначено і заступників начальника Генштабу.



"І я підпишу відповідні укази. Всі хлопці - бойові, фахові, кожен - із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав він.



Зазначимо, до цього Баргилевич очолював Сили територіальної оборони.



Перестановки в ЗСУ

8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новим начальником Генерального штабу ЗСУ став. До нього цю посаду обіймав Сергій Шаптала.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського."Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина - розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - заявив глава держави.За словами Зеленського, сьогодні ж Сирський визначив кандидатури своїх заступників. Також визначено і заступників начальника Генштабу."І я підпишу відповідні укази. Всі хлопці - бойові, фахові, кожен - із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав він.Зазначимо, до цього Баргилевич очолював Сили територіальної оборони.8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.

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