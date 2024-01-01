Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Романа Кондратюка
Сьогодні, 18:03
У Ковелі на Волині завтра, 10 лютого, громада прощатиметься із полеглим на війні краянином Романом Кондратюком.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Завтра, 10 лютого, Ковель прощатиметься із 34-річним Романом Кондратюком, який загинув під час штурму ворожих позицій у липні минулого року.
Експертиза ДНК, результати якої довелося довго чекати, офіційно підтвердила загибель лише нещодавно.
Чин похорону відбуватиметься так:
▪ 13:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪ хода до центру міста після завершення служби;
▪ 14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
«Похоронимо Романа Кондратюка на Алеї Героїв міського кладовища. Завтра у нашій громаді – День жалоби. Закликаю усіх ковельчан приходити і віддавати останню шану воїнам, навіть якщо особисто й не знали їх. Безмежна вдячність нашим Героям за подвиг! Нехай пам’ять про них живе вічно!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Завтра, 10 лютого, Ковель прощатиметься із 34-річним Романом Кондратюком, який загинув під час штурму ворожих позицій у липні минулого року.
Експертиза ДНК, результати якої довелося довго чекати, офіційно підтвердила загибель лише нещодавно.
Чин похорону відбуватиметься так:
▪ 13:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪ хода до центру міста після завершення служби;
▪ 14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
«Похоронимо Романа Кондратюка на Алеї Героїв міського кладовища. Завтра у нашій громаді – День жалоби. Закликаю усіх ковельчан приходити і віддавати останню шану воїнам, навіть якщо особисто й не знали їх. Безмежна вдячність нашим Героям за подвиг! Нехай пам’ять про них живе вічно!» - зазначив Ігор Чайка.
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