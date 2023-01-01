Прокуратура судиться із сільрадою на Волині через півтисячолітні дуби

Прокуратура судиться із сільрадою на Волині через півтисячолітні дуби
Волинська прокуратура стала на захист пам’ятки природи - дубів-велетнів на у Ковельському районі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори звернулися до Волинського окружного адміністративного суду із позовом в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції в області, аби визнати протиправною бездіяльність Колодяжненської сільської ради Ковельського району та зобов’язати орган місцевого самоврядування провести роботи із встановлення меж пам’ятки природи місцевого значення.

Прокурори з’ясували, що на території села Волошки Ковельського району розташована ботанічна пам’ятка природи «Дуби звичайні-велетні» площею 0,2 гектара.

Цей об’єкт природно-заповідного фонду України створений відповідно до рішення Волинської обласної ради у травні 2000 року для збереження двох дерев дуба черешчастого віком 525 і 625 років.

Проте сільська рада, попри вимоги чинного законодавства, досі не організувала робіт із встановлення меж пам’ятки.

Окрім того, відомості про земельну ділянку, на якій вона розташована, не внесено до Державного земельного кадастру, кадастровий номер ділянки на Публічній кадастровій карті відсутній, що створює загрозу нецільового використання території та об’єкта природно-заповідного фонду чи незаконного відчуження земельної ділянки під ним.

Відсутність встановлених меж в натурі об’єкта природно-заповідного фонду ставить під загрозу цілісність природного комплексу і фактично унеможливлює його збереження.

Прокурори в суді наполягатимуть на зобов’язанні сільської ради вжити заходів задля неухильного дотримання режиму охорони та використання пам’ятки природи.

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Теги: прокуратура, суд
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