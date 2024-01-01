На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Дукельський
Сьогодні, 21:11
На Запоріжжі загинув військовослужбовець з Нововолинська Сергій Дукельський.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«30 січня 2024 року в Запорізькій області загинув Сергій Дукельський, 1987 року народження. Житель Нововолинська, уродженець села Петрове Поромівської громади», – йдеться в повідомленні.
Інформація щодо похорону буде згодом.
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«30 січня 2024 року в Запорізькій області загинув Сергій Дукельський, 1987 року народження. Житель Нововолинська, уродженець села Петрове Поромівської громади», – йдеться в повідомленні.
Інформація щодо похорону буде згодом.
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