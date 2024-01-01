На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Дукельський





Про це повідомив міський голова Борис Карпус.



«30 січня 2024 року в Запорізькій області загинув Сергій Дукельський, 1987 року народження. Житель Нововолинська, уродженець села Петрове Поромівської громади», – йдеться в повідомленні.



Інформація щодо похорону буде згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Запоріжжі загинув військовослужбовець з Нововолинська Сергій Дукельський.Про це повідомив міський голова Борис Карпус.«30 січня 2024 року в Запорізькій області загинув Сергій Дукельський, 1987 року народження. Житель Нововолинська, уродженець села Петрове Поромівської громади», – йдеться в повідомленні.Інформація щодо похорону буде згодом.

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