На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Дукельський

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Дукельський
На Запоріжжі загинув військовослужбовець з Нововолинська Сергій Дукельський.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

«30 січня 2024 року в Запорізькій області загинув Сергій Дукельський, 1987 року народження. Житель Нововолинська, уродженець села Петрове Поромівської громади», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо похорону буде згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Дукельський
Сьогодні, 21:11
Хто переміг у фіналі Нацвідбору Євробачення-2024: ім’я переможця
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
НМТ-2024 на Волині: що нового
Сьогодні, 18:00
Комітет Ради може розглянути законопроєкт про мобілізацію вже цього тижня
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
У Луцьк «на щиті» привезуть тіла полеглих Героїв У Луцьк «на щиті» привезуть тіла полеглих Героїв
02 лютий, 23:42
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки чотирьом загиблим воїнам, які навчалися у закладі У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки чотирьом загиблим воїнам, які навчалися у закладі
01 лютий, 01:30
У Луцьк «на щиті» привезли тіла полеглих Героїв У Луцьк «на щиті» привезли тіла полеглих Героїв
31 січень, 21:11
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Базилюк На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Базилюк
31 січень, 20:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Дукельський
Сьогодні, 21:11
 0
Хто переміг у фіналі Нацвідбору Євробачення-2024: ім’я переможця
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Спомин про Героя. Вадим Гринюк загинув від ракетного удару по Луцьку
Сьогодні, 19:00
 0
НМТ-2024 на Волині: що нового
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8