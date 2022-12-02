Хто переміг у фіналі Нацвідбору Євробачення-2024: ім’я переможця

Хто переміг у фіналі Нацвідбору Євробачення-2024: ім’я переможця
alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria перемогли у фіналі національного відбору "Євробачення" 2024.

Саме їм віддали найбільшу кількість голосів українці у застосунку "Дія".

Загалом у застосунку "Дія" проголосувало за свого фаворита 1 167 176 українців, передає Суспільне. Культура.

Як проголосувало журі нацвідбору "Євробачення" 2024:

Журі віддали свій голос Ziferblat — Place I Call Home.

- Ziferblat — Place I Call Home — 11 балів;
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria — 10 балів;
- MÉLOVIN — DREAMER — 9 балів;
- INGRET — Keeper — 8 балів;
- YAGODY — Tsunamia — 7 балів;
- YAKTAK — Lalala — 6 балів;
- ANKA — "Палала" — 5 балів;
- Drevo — Endless Chain — 4 бали;
- SKYLERR — Time Is Running Out — 3 бали;
- NAZVA — Slavic English — 2 бали;
- NAHABA — GLASSS — 1 бал
Хто переміг у фіналі Нацвідбору Євробачення-2024: ім’я переможця


Про alyona alyona & Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil уже двічі брала участь у нацвідборі — у 2020-му та 2022-му. А от для реперки alyona alyona це дебют.

У 2022 році артистки випустили спільний альбом Dai Boh, в якому звучали пісні у співпраці з європейськими артистами. Лише за рік вони зарелізили вісім спільних треків, відіграли спільний тур в США та підкорили хіт-паради на стримінгових платформах: сумарна кількість прослуховувань спільних композицій двох артисток сягає понад 50 млн.

Пісню Teresa & Maria вони розуміють як таку, що розповідає про українське жіноцтво, що на своїх плечах тримає титанічну вагу.

"В обличчі об'єднаних жінок ми говоримо про важливість єднання між будь-ким задля важливих дій та перемог. І попри те, що ми як українки писали цю пісню про Україну, кожна людина у світі може впізнати в тексті себе. Ми говоримо про будь-які об'єднання, адже саме це породжує синергію і приносить набагато більше результатів", – говорять артистки.

Коли "Євробачення-2024"

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.

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Теги: євробачення, дія, журі, голосування
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