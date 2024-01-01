Ветеринар з Луцька Михайло Куніцин рятує людей і тварин на фронті

Ветеринар з Луцька Михайло Куніцин рятує людей і тварин на фронті
Лучанин Михайло Куніцин – ветеринар зі стажем у понад 25 років. Зараз чоловік на фронті працює військовим медиком у 53 батальйоні 100 бригади.

Історію Михайла виданню Район.Життя розповіла його дочка Анастасія Борщ.

У мирному житті чоловік лікував котиків, песиків, папуг та інших домашніх улюбленців. Якщо тваринка невідкладно занедужала, його можна було попросити приїхати навіть вночі.

«Якось тато лікував коня у цирку, а було, що й оглядав ведмедя у зоопарку», – розповідає дочка.

З початком війни у 2014 році Михайло почав готуватися, обрав для себе спеціальність військового лікаря та пішов у військкомат. Так і став медиком, а згодом інструктором з тактичної медицини.

Коли ж почалась велика війна, то вже 24 лютого Михайло став на захист Батьківщини у рядах 100 бригади територіальної оборони. Спочатку хлопці захищали кордон, що межує з Білоруссю. Згодом поїхали на позиції під Бахмут, тоді Купʼянськ, Лиман.

Михайло рятує не тільки бійців, але й тварин, що постраждали від російської агресії. Так, чоловік разом з побратимом оперував собаку, що підірвалась на міні.

«Зараз у тата є свій кіт, який обрав його господарем та їздить з воїнами. А також у хлопців на хазяйстві – ще один кіт і собака. Остання постраждала, через поранення з її хвоста злізла шкіра, й тато ампутував його», – ділиться Анастасія.

Нині для підрозділу Михайла триває збір на медичне авто. Його потрібно викупити найближчим часом з Польщі. Половина суми вже зібрана, але значну частину іще потрібно зібрати. Долучитися до збору можна за посиланнями: моноБанка, приватКонверт.

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Теги: ветеринар, ЗСУ
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