У Байдена розповіли, що думають про можливу відставку Залужного





Про це йдеться у CBS News, передає



На запитання журналіста щодо того, чи український уряд проінформував Білий дім про те, що головнокомандувача армії буде звільнено, і чи справді втрата цього високопоставленого генерала вплине на успіх тієї війни, Салліван відповів, що США мають стояти осторонь "кадрових рішень в Збройних силах України".



"Кадрові рішення в Збройних силах України – це питання українського уряду. Це не те, про що уряд США повинен зважувати в той чи інший бік. Тому ми залишилися осторонь цього набору кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право президента України приймати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям", – сказав Салліван.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джейк Салліван прокоментував можливу відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.Про це йдеться у CBS News, передає ТСН На запитання журналіста щодо того, чи український уряд проінформував Білий дім про те, що головнокомандувача армії буде звільнено, і чи справді втрата цього високопоставленого генерала вплине на успіх тієї війни, Салліван відповів, що США мають стояти осторонь "кадрових рішень в Збройних силах України"."Кадрові рішення в Збройних силах України – це питання українського уряду. Це не те, про що уряд США повинен зважувати в той чи інший бік. Тому ми залишилися осторонь цього набору кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право президента України приймати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям", – сказав Салліван.

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