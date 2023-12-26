У Байдена розповіли, що думають про можливу відставку Залужного

У Байдена розповіли, що думають про можливу відставку Залужного
Радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джейк Салліван прокоментував можливу відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться у CBS News, передає ТСН.

На запитання журналіста щодо того, чи український уряд проінформував Білий дім про те, що головнокомандувача армії буде звільнено, і чи справді втрата цього високопоставленого генерала вплине на успіх тієї війни, Салліван відповів, що США мають стояти осторонь "кадрових рішень в Збройних силах України".

"Кадрові рішення в Збройних силах України – це питання українського уряду. Це не те, про що уряд США повинен зважувати в той чи інший бік. Тому ми залишилися осторонь цього набору кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право президента України приймати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям", – сказав Салліван.

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Теги: Залужний, звільнення
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