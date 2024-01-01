У Польщі попередили про незаплановані військові дії вздовж кордонів з РФ та Білоруссю

У Польщі видали навігаційне попередження про можливість "незапланованої військової діяльності" для користувачів повітряного простору вздовж кордону з Росією та Білоруссю.Про це повідомляє Оперативне командування видів Збройних сил Польщі, передає Суспільне.Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.NOTAM видали, щоб попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на "загрозливу ситуацію на східному кордоні"."Навігаційні попередження — незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням національної безпеки — є рутинним повідомленням у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в польському повітряному просторі", — пояснили в оперативному командуванні.