У Польщі попередили про незаплановані військові дії вздовж кордонів з РФ та Білоруссю

У Польщі попередили про незаплановані військові дії вздовж кордонів з РФ та Білоруссю
У Польщі видали навігаційне попередження про можливість "незапланованої військової діяльності" для користувачів повітряного простору вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє Оперативне командування видів Збройних сил Польщі, передає Суспільне.

Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

NOTAM видали, щоб попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на "загрозливу ситуацію на східному кордоні".

"Навігаційні попередження — незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням національної безпеки — є рутинним повідомленням у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в польському повітряному просторі", — пояснили в оперативному командуванні.

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Теги: Мобілізація, війна
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