Останні десять років був на діалізі: чоловіку з Волині виконали рятівну пересадку

Василю Андрущаку з Волині виконали рятівну пересадку. Понад 30 років чоловік жив із хворими нирками. Останні 10 - уже перебував на діалізі. І майже втратив надію на порятунок.



Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова, передає



Пан Василь має проблеми з нирками з 1990 року. Довго чоловік лікувався медикаментозно, але у 2014-му нирки відмовили остаточно. Аби жити, Василь мусив кожні два дні проходити процедуру діалізу, яка замінила йому функцію непрацюючих органів. Апарат чистив кров від надлишків води та токсинів.



«Це дуже важко жити на діалізі. Ти привʼязаний до лікарні та маєш обмеження в усьому. Особливо важким був останній рік, бо аналізи все гірші і гірші. Невідомо, скільки я би ще так протягнув», - ділиться переживаннями пацієнт.



Коли пану Василю подзвонили з нашого Центру трансплантології зі словами: «є нирка, приїздіть», то він спершу злякався. Бо вже зневірився. До тями чоловіка привела дружина і сказала, що іншого варіанту в них немає - треба їхати.



Трансплантація минула успішно. Нирка від посмертного донора добре працює. Пан Василь не може приховати сліз радості. Тепер він прагне побачити світ, подорожувати - це головна мрія чоловіка, який впродовж 10 років був прив’язаний до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 57-річномуз Волині виконали рятівну пересадку. Понад 30 років чоловік жив із хворими нирками. Останні 10 - уже перебував на діалізі. І майже втратив надію на порятунок.Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова, передає ВСН Пан Василь має проблеми з нирками з 1990 року. Довго чоловік лікувався медикаментозно, але у 2014-му нирки відмовили остаточно. Аби жити, Василь мусив кожні два дні проходити процедуру діалізу, яка замінила йому функцію непрацюючих органів. Апарат чистив кров від надлишків води та токсинів.«Це дуже важко жити на діалізі. Ти привʼязаний до лікарні та маєш обмеження в усьому. Особливо важким був останній рік, бо аналізи все гірші і гірші. Невідомо, скільки я би ще так протягнув», - ділиться переживаннями пацієнт.Коли пану Василю подзвонили з нашого Центру трансплантології зі словами: «є нирка, приїздіть», то він спершу злякався. Бо вже зневірився. До тями чоловіка привела дружина і сказала, що іншого варіанту в них немає - треба їхати.Трансплантація минула успішно. Нирка від посмертного донора добре працює. Пан Василь не може приховати сліз радості. Тепер він прагне побачити світ, подорожувати - це головна мрія чоловіка, який впродовж 10 років був прив’язаний до лікарні.

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