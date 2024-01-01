Коли закінчиться війна: карпатська мольфарка назвала місяці





Про це кореспондентці Оксані Радіоновій розповіла 88-річна мольфарка Марія Цвилінів, яка мешкає в Карпатах.



"Війна мала б десь у травні-червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє... Все буде добре. (Інші) держави поможуть. Україна мала би процвітати... Так мені здається, що мали би Крим повернути... Повернеться все на Україну, як війна ця закінчиться. Росія не забере", - зазначила вона.



До слова, провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин також передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна переможе у війні вже цього року. Це буде кінець весни-початок літа.Про це кореспондентці ТСН розповіла 88-річна мольфарка Марія Цвилінів, яка мешкає в Карпатах."Війна мала б десь у травні-червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє... Все буде добре. (Інші) держави поможуть. Україна мала би процвітати... Так мені здається, що мали би Крим повернути... Повернеться все на Україну, як війна ця закінчиться. Росія не забере", - зазначила вона.До слова, провидиця з Прикарпаттятакож передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

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