Рф готується до війни з НАТО у наступні 10 років і вже нарощує наступальні можливості, – розвідка Естонії





Про це повідомляє естонський мовник ERR, пише



Як пояснюється у розвідувальному звіті, про наміри росії свідчать реформи армії, ініційовані російським міністром оборони сергієм шойгу. Зокрема, росіяни вирішили ліквідувати об’єднані стратегічні командування та повернутися до моделі управління за видами сил і спецпідрозділів.



Так, у північно-західній частині росії Балтійський і Північний флот передадуть у безпосереднє підпорядкування ВМФ рф, а ППО перейде у підпорядкування Повітряно-космічних сил. Військові округи почнуть функціонувати як територіальні військові командування, йдеться у звіті.



Ще одна зміна — формування Ленінградського та Московського військових округів замість Західного об’єднаного стратегічного командування на початку 2024 року. Як припускають в естонській розвідці, це викликано необхідністю посилити військову присутність на фінляндському напрямку після вступу країни до НАТО.



Третьою важливою управлінською зміною в армії рф, зазначають у розвідці, є додавання командної ланки корпусу до структури управління сухопутних військ. Планується перейти на чотирирівневу схему управління: військовий округ — армія — корпус — дивізія.



Раніше армійські корпуси вже входили в структуру російських сухопутних військ, але вони були лише в географічно ізольованих регіонах, таких як Калінінградська область, Сахалін і Курильські острови або Кольський півострів.



Реформа шойгу також передбачає збільшення чисельності військ до 1,5 мільйона до 2026 року, переформування 12 сухопутних і морських бригад у дивізії та створення десятків нових підрозділів більших за полк у сухопутних військах, ВПС, ВМФ і ПДВ.



У розвідці Естонії впевнені, що зміни вказують на те, що російське керівництво вбачає за необхідне повернутися до концепції масової армії, щоб продовжувати війну проти України та одночасно бути готовим до можливого конфлікту з НАТО.



Як наголосив очільник естонської розвідки наголосив, росія вже розпочала формування нових підрозділів, але найбільшою проблемою для неї є нестача солдатів і офіцерів-контрактників.



Однак, якщо росії все ж таки вдасться провести військову реформу, то НАТО в наступне десятиліття може зіткнутися з масовою армією радянського зразка. Зазначається, що хоч ця армія, ймовірно, і поступатиметься силам союзників майже в усіх сферах, крім радіоелектронної боротьби та здатності завдавати ударів з великої відстані, вона все одно матиме значний потенціал через свою чисельність, вогневу міць, військовий досвід і резерви.



«Відбиття можливої атаки такої армії потребує більшої готовності, потенціалу та запасів боєприпасів від сил оборони та оборонної промисловості союзників, ніж зараз», — наголосили в Службі зовнішньої розвідки Естонії.



Служба вже зафіксувала нарощування російських військ у західному регіоні. За словами голови естонської розвідки Каупо Росіна, якщо все піде за планом росії, то вона подвоїть чисельність своїх підрозділів біля естонського кордону. Перед війною з Україною росіяни тримали там трохи менше ніж 20 тисяч солдатів. Він запевнив, що Естонія та НАТО загалом зміцнюють обороноздатність.



Що передувало?



Раніше у НАТО закликали цивільних на Заході бути готовими до можливої війни з росією. Там заявили, що країни повинні мати можливість достатньо швидко перемикнутися на індустріальний рівень виробництва зброї та снарядів у разі війни. «Ми, НАТО, не прагнемо війни. Але маємо бути до неї готові», — сказав тоді голова Військового комітету НАТО Роб Бауер.



Крім того, НАТО проводить найбільші з кінця Холодної війни навчання, де, за сценарієм, відбиватимуть напад росії. Участь у навчаннях візьмуть близько 90 тисяч військових. Під час них члени НАТО відпрацюють запуск 5 статті Північноатлантичного договору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що кремль готується до можливого конфлікту з НАТО, який може виникнути в найближче десятиліття, зокрема, переходить до моделі масової армії.Про це повідомляє естонський мовник ERR, пише Громадське Як пояснюється у розвідувальному звіті, про наміри росії свідчать реформи армії, ініційовані російським міністром оборониЗокрема, росіяни вирішили ліквідувати об’єднані стратегічні командування та повернутися до моделі управління за видами сил і спецпідрозділів.Так, у північно-західній частині росії Балтійський і Північний флот передадуть у безпосереднє підпорядкування ВМФ рф, а ППО перейде у підпорядкування Повітряно-космічних сил. Військові округи почнуть функціонувати як територіальні військові командування, йдеться у звіті.Ще одна зміна — формування Ленінградського та Московського військових округів замість Західного об’єднаного стратегічного командування на початку 2024 року. Як припускають в естонській розвідці, це викликано необхідністю посилити військову присутність на фінляндському напрямку після вступу країни до НАТО.Третьою важливою управлінською зміною в армії рф, зазначають у розвідці, є додавання командної ланки корпусу до структури управління сухопутних військ. Планується перейти на чотирирівневу схему управління: військовий округ — армія — корпус — дивізія.Раніше армійські корпуси вже входили в структуру російських сухопутних військ, але вони були лише в географічно ізольованих регіонах, таких як Калінінградська область, Сахалін і Курильські острови або Кольський півострів.Реформа шойгу також передбачає збільшення чисельності військ до 1,5 мільйона до 2026 року, переформування 12 сухопутних і морських бригад у дивізії та створення десятків нових підрозділів більших за полк у сухопутних військах, ВПС, ВМФ і ПДВ.У розвідці Естонії впевнені, що зміни вказують на те, що російське керівництво вбачає за необхідне повернутися до концепції масової армії, щоб продовжувати війну проти України та одночасно бути готовим до можливого конфлікту з НАТО.Як наголосив очільник естонської розвідки наголосив, росія вже розпочала формування нових підрозділів, але найбільшою проблемою для неї є нестача солдатів і офіцерів-контрактників.Однак, якщо росії все ж таки вдасться провести військову реформу, то НАТО в наступне десятиліття може зіткнутися з масовою армією радянського зразка. Зазначається, що хоч ця армія, ймовірно, і поступатиметься силам союзників майже в усіх сферах, крім радіоелектронної боротьби та здатності завдавати ударів з великої відстані, вона все одно матиме значний потенціал через свою чисельність, вогневу міць, військовий досвід і резерви.«Відбиття можливої атаки такої армії потребує більшої готовності, потенціалу та запасів боєприпасів від сил оборони та оборонної промисловості союзників, ніж зараз», — наголосили в Службі зовнішньої розвідки Естонії.Служба вже зафіксувала нарощування російських військ у західному регіоні. За словами голови естонської розвідки Каупо Росіна, якщо все піде за планом росії, то вона подвоїть чисельність своїх підрозділів біля естонського кордону. Перед війною з Україною росіяни тримали там трохи менше ніж 20 тисяч солдатів. Він запевнив, що Естонія та НАТО загалом зміцнюють обороноздатність.Раніше у НАТО закликали цивільних на Заході бути готовими до можливої війни з росією. Там заявили, що країни повинні мати можливість достатньо швидко перемикнутися на індустріальний рівень виробництва зброї та снарядів у разі війни. «Ми, НАТО, не прагнемо війни. Але маємо бути до неї готові», — сказав тоді голова Військового комітету НАТОКрім того, НАТО проводить найбільші з кінця Холодної війни навчання, де, за сценарієм, відбиватимуть напад росії. Участь у навчаннях візьмуть близько 90 тисяч військових. Під час них члени НАТО відпрацюють запуск 5 статті Північноатлантичного договору.

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