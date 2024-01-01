На Волині силовики викрили підпільну тютюнову фабрику

На Волині силовики викрили підпільну тютюнову фабрику
На Волині поліцейські викрили підпільне виробництво, де вилучили 33 тонни тютюну.

Про це у фейсбуці повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі співробітниками управління СБУ у Волинській області та детективами ТУ БЕБ у місті Києві припинили незаконне виробництво тютюнової сировини.
На Волині силовики викрили підпільну тютюнову фабрику

Жителі Волинської області організували вирощування тютюну у складському приміщенні. Підпільне підприємство ретельно охоронялось та було огороджене парканом з системою відеонагляду і сигналізації. Для ефективного ведення “бізнесу” учасники організованої групи змонтували професійну лінію з високотехнологічного обладнання для підготовки тютюну, шляхом його висушування, подрібнення та подальшого ферментування.
На Волині силовики викрили підпільну тютюнову фабрику

Збували тютюн фігуранти гуртовими партіями на території Волинської, Львівської та Київської областей. Ринкова вартість вилученої сировини становить понад 20 млн грн.
На Волині силовики викрили підпільну тютюнову фабрику

У ході проведених обшуків було вилучено понад 33 тонн тютюну, спеціальне обладнання та чорнові записи.
На Волині силовики викрили підпільну тютюнову фабрику

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України здійснюється під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

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Теги: поліція, Волинь
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