На Волині силовики викрили підпільну тютюнову фабрику

На Волині поліцейські викрили, де вилучили 33 тонни тютюну.Про це у фейсбуці повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі співробітниками управління СБУ у Волинській області та детективами ТУ БЕБ у місті Києві припинили незаконне виробництво тютюнової сировини.Жителі Волинської області організували вирощування тютюну у складському приміщенні. Підпільне підприємство ретельно охоронялось та було огороджене парканом з системою відеонагляду і сигналізації. Для ефективного ведення “бізнесу” учасники організованої групи змонтували професійну лінію з високотехнологічного обладнання для підготовки тютюну, шляхом його висушування, подрібнення та подальшого ферментування.Збували тютюн фігуранти гуртовими партіями на території Волинської, Львівської та Київської областей. Ринкова вартість вилученої сировини становить понад 20 млн грн.У ході проведених обшуків було вилучено понад 33 тонн тютюну, спеціальне обладнання та чорнові записи.Досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України здійснюється під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.