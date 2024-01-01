Колаборантка отримувала соцдопомогу як переселенка, - СБУ

Колаборантка отримувала соцдопомогу як переселенка, - СБУ
Працівники СБУ затримали колаборантку, яка під виглядом переселенки ховалася у Кривому Розі та оформила соцвиплати.

Про це інформує у телеграмі СБУ.

Служба безпеки викрила ще одну організаторку незаконного референдуму рф, який відбувся у період окупації правобережної Херсонщини.

Під час фейкового плебісциту жінка входила до російського «виборчкому» у захопленому на той час селищі Веселе Каховського району.

У супроводі озброєних загарбників вона обходила приватні домоволодіння і закликала місцевих жителів «проголосувати за приєднання» регіону до рф.

Після звільнення громади колаборантка під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя.

Крім того, перебуваючи у місті, фігурантка оформила документи на отримання соціальних виплат і житла.

У результаті стабілізаційних заходів співробітники СБУ викрили зловмисницю, встановили її місцеперебування і затримали.
Колаборантка отримувала соцдопомогу як переселенка, - СБУ

За даними слідства, колаборанткою виявилась мешканка Новокаховської міської громади. На початку повномасштабного вторгнення рф жінка підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуально керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колаборантка отримувала соцдопомогу як переселенка, - СБУ
Сьогодні, 19:10
МОЗ влаштувало «таємну інспекцію» волинським лікарням
Сьогодні, 18:44
«Тіньовий» танкерний флот росії зупинився через санкції
Сьогодні, 18:17
На Волині силовики викрили підпільну тютюнову фабрику
Сьогодні, 17:53
Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам
Сьогодні, 17:28
Схожі новини
Колишній очільник підрозділу СБУ отримав підозру у колабораціонізмі Колишній очільник підрозділу СБУ отримав підозру у колабораціонізмі
09 лютий, 12:37
Правоохоронці затримали зрадника, який стежив за кораблями ЗСУ Правоохоронці затримали зрадника, який стежив за кораблями ЗСУ
09 лютий, 11:10
СБУ: Шуфрич фінансував росгвардію в Криму СБУ: Шуфрич фінансував росгвардію в Криму
08 лютий, 14:46
Причетного до катувань на Запоріжжі зрадника спіймали у Львові Причетного до катувань на Запоріжжі зрадника спіймали у Львові
08 лютий, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колаборантка отримувала соцдопомогу як переселенка, - СБУ
Сьогодні, 19:10
 0
МОЗ влаштувало «таємну інспекцію» волинським лікарням
Сьогодні, 18:44
 0
«Тіньовий» танкерний флот росії зупинився через санкції
Сьогодні, 18:17
 0
На Волині силовики викрили підпільну тютюнову фабрику
Сьогодні, 17:53
 0
Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8