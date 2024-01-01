Колаборантка отримувала соцдопомогу як переселенка, - СБУ

Працівники СБУ затримали колаборантку, яка під виглядом переселенки ховалася у Кривому Розі та оформила соцвиплати.Про це інформує у телеграмі СБУ.Служба безпеки викрила ще одну організаторку незаконного референдуму рф, який відбувся у період окупації правобережної Херсонщини.Під час фейкового плебісциту жінка входила до російського «виборчкому» у захопленому на той час селищі Веселе Каховського району.У супроводі озброєних загарбників вона обходила приватні домоволодіння і закликала місцевих жителів «проголосувати за приєднання» регіону до рф.Після звільнення громади колаборантка під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя.Крім того, перебуваючи у місті, фігурантка оформила документи на отримання соціальних виплат і житла.У результаті стабілізаційних заходів співробітники СБУ викрили зловмисницю, встановили її місцеперебування і затримали.За даними слідства, колаборанткою виявилась мешканка Новокаховської міської громади. На початку повномасштабного вторгнення рф жінка підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуально керівництва обласної прокуратури.