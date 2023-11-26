Волинські «ворони» нищать техніку російських окупантів дронами від Стернерка. ВІДЕО
Сьогодні, 23:17
Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 обр «VORON 100» не втомлюються забезпечувати аншлаги на концертах кобзона.
Волинській тероборонівці на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони України систематично показують, як нищать ворога.
На відео воїни з Волині знищили вантажівку росіян.
"Далі неодмінно буде... Буде ще більше знищеної техніки та живої сили окупаційної недоармії! Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!" - йдеться у дописі.
Нещодавно у мережі опублікували відео, як бійці Волинської тероборони провели зухвалу атаку техніки загарбників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Волинській тероборонівці на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони України систематично показують, як нищать ворога.
На відео воїни з Волині знищили вантажівку росіян.
"Далі неодмінно буде... Буде ще більше знищеної техніки та живої сили окупаційної недоармії! Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!" - йдеться у дописі.
Нещодавно у мережі опублікували відео, як бійці Волинської тероборони провели зухвалу атаку техніки загарбників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські «ворони» нищать техніку російських окупантів дронами від Стернерка. ВІДЕО
Сьогодні, 23:17
«На відстані 10 метрів»: волинянин «Лисий» про бої з росіянами в Бахмуті та їхню підступність. ВІДЕО
Сьогодні, 22:42
Луцька велогонщиця разом із естонською колегою здобули медалі на «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek»
Сьогодні, 21:57
Сільська громада з Волині спрямувала на ЗСУ 12 мільйонів гривень
Сьогодні, 21:16
У Луцьку судять очільника фірми, якого звинувачують у постачанні комплектуючих до росії
Сьогодні, 20:34