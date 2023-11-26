Волинські «ворони» нищать техніку російських окупантів дронами від Стернерка. ВІДЕО

Волинські «ворони» нищать техніку російських окупантів дронами від Стернерка. ВІДЕО
Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 обр «VORON 100» не втомлюються забезпечувати аншлаги на концертах кобзона.

Волинській тероборонівці на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони України систематично показують, як нищать ворога.

На відео воїни з Волині знищили вантажівку росіян.

"Далі неодмінно буде... Буде ще більше знищеної техніки та живої сили окупаційної недоармії! Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!" - йдеться у дописі.



Нещодавно у мережі опублікували відео, як бійці Волинської тероборони провели зухвалу атаку техніки загарбників.

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Теги: Волинь, 100 ОБрТрО Волині, війна
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