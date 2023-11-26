Волинські «ворони» нищать техніку російських окупантів дронами від Стернерка. ВІДЕО





Волинській тероборонівці на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони України систематично показують, як нищать ворога.



На відео воїни з Волині знищили вантажівку росіян.



"Далі неодмінно буде... Буде ще більше знищеної техніки та живої сили окупаційної недоармії! Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!" - йдеться у дописі.







Нещодавно у мережі опублікували відео, як бійці Волинської тероборони провели зухвалу атаку техніки загарбників.

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