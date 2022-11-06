Вибори у США: розрив між Байденом і Трампом скоротився, – ЗМІ

Вибори у США: розрив між Байденом і Трампом скоротився, – ЗМІ
Розрив між чинним президентом Джо Байденом і його потенційним суперником на виборах Дональдом Трампом не надто значний.

Навіть після публікації доповіді спеціального радника, яка ставить під сумнів гостроту розуму. Ба більше - майже 60% американців вважають, що обидва кандидати на президентське крісло - занадто старі. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на відповідні опитування, проведене Reuters/Ipsos.

Трамп має підтримку 37% респондентів, а Байден - 34%. Похибка в опитуванні складає 2,9%. Тоді ж як опитування минулого місяця показало, що Трамп лідирував з перевагою в 6 процентних пунктів.

Близько 10% опитаних заявили, що планують голосувати за інших кандидатів, тоді як 12% заявили, що не будуть голосувати взагалі, а 8% відмовилися відповідати.

Соціологічне опитування проводили через кілька днів після того, як спеціальний радник Роберт Гур опублікував 388-сторінковий звіт, у якому назвав президента "літньою людиною з поганою пам'яттю".

Крім того, кожен четвертий республіканець і близько половини незалежних респондентів заявили, що не голосуватимуть за Трампа, якщо суд присяжних визнає його винним у скоєнні тяжкого злочину.

Опитування ABC News/Ipsos, проведене після оприлюднення доповіді спецрадника, показало, що 86% американців вважають Байдена занадто старим, щоб залишатися на посаді. Однак більш, ніж половина респондентів - 59%, - вважають, що і Байден, і Трамп занадто старі.

Як ми вже писали раніше, Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США погрожував лідерам країн НАТО, що "заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться" з державами, які заборгували Альянсу гроші.

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Теги: США, президент, вибори
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