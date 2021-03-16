Перетнула «Ягодин», але польські митники повернули її назад: зникла безвісти 41-річна жінка з Волині

Перетнула «Ягодин», але польські митники повернули її назад: зникла безвісти 41-річна жінка з Волині
Маневицькі поліцейські розшукують зниклу 41-річну жительку Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники відділенням поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Малихіну Ольгу Олексіївну, 25 липня 1982 року народження, уродженку міста Лисичанськ, жительку села Лісово, Камін-Каширського району.

За оперативною інформацією розшукувана 10 лютого 2024 року перетнула пункт пропуску «Ягодин», однак польські митники повернули її назад. Жінка вийшла з автобуса на автовокзалі у місті Київ. Де перебуває зараз - невідомо.

Її прикмети: зріст 160 – 170 см, середньої тілобудови, волосся чорне, коротке.

Була одягнена: у білу шапку та сіру куртку, при собі мала велику чорну валізу.
Перетнула «Ягодин», але польські митники повернули її назад: зникла безвісти 41-річна жінка з Волині

"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0337621576, 0968502762, 0955897096 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, зникла безвісти, уродженка Лисичанська
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