Перетнула «Ягодин», але польські митники повернули її назад: зникла безвісти 41-річна жінка з Волині

Маневицькі поліцейські розшукують зниклу 41-річну жительку Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники відділенням поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу, 25 липня 1982 року народження, уродженку міста Лисичанськ, жительку села Лісово, Камін-Каширського району.За оперативною інформацією розшукувана 10 лютого 2024 року перетнула пункт пропуску «Ягодин», однак польські митники повернули її назад. Жінка вийшла з автобуса на автовокзалі у місті Київ. Де перебуває зараз - невідомо.зріст 160 – 170 см, середньої тілобудови, волосся чорне, коротке.у білу шапку та сіру куртку, при собі мала велику чорну валізу."Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0337621576, 0968502762, 0955897096 або 102", - наголошують у поліції.