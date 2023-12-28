Воїни з Волині передали окупантам «запальні валентинки»





Про це у фейсбуці повідомляє Служба зв'язків з громадськістю 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



«Подарунки коханим можуть бути і такими, якщо ти Славко з Князівської бригади і в тебе є FPV дрони. Дві штуки ворожих САУ 2С19 знищено!» - йдеться у коментарі до відео.







Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські воїни показали відео з полум’яним привітанням загарбників із Днем святого Валентина.Про це у фейсбуці повідомляє Служба зв'язків з громадськістю 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.«Подарунки коханим можуть бути і такими, якщо тиз Князівської бригади і в тебе є FPV дрони. Дві штуки ворожих САУ 2С19 знищено!» - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про, звідки наступали російські війська.

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