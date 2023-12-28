Воїни з Волині передали окупантам «запальні валентинки»

Воїни з Волині передали окупантам «запальні валентинки»
Волинські воїни показали відео з полум’яним привітанням загарбників із Днем святого Валентина.

Про це у фейсбуці повідомляє Служба зв'язків з громадськістю 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

«Подарунки коханим можуть бути і такими, якщо ти Славко з Князівської бригади і в тебе є FPV дрони. Дві штуки ворожих САУ 2С19 знищено!» - йдеться у коментарі до відео.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вона служить у Луцьку, а її чоловік воює на фронті: історія про те, звідки беруться сили вірити і підтримувати одне одного
Сьогодні, 12:08
У горах Румунії знайшли тіло ухилянта з України
Сьогодні, 11:34
Воїни з Волині передали окупантам «запальні валентинки»
Сьогодні, 11:17
На Волині судили призовника за відмову від повістки
Сьогодні, 11:05
«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Сахарук
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
Сафарі на снайпера: волиняни знищили елітного російського спеца Сафарі на снайпера: волиняни знищили елітного російського спеца
25 січень, 17:13
Як Водохреще відзначили волинські воїни Як Водохреще відзначили волинські воїни
06 січень, 12:41
Як волиняни відбили танкову атаку ворога: ефектне відео Як волиняни відбили танкову атаку ворога: ефектне відео
28 грудень, 2023, 18:08
Волинські воїни знищили на фронті ворожі танки: вражаюче відео Волинські воїни знищили на фронті ворожі танки: вражаюче відео
26 грудень, 2023, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вона служить у Луцьку, а її чоловік воює на фронті: історія про те, звідки беруться сили вірити і підтримувати одне одного
Сьогодні, 12:08
 0
У горах Румунії знайшли тіло ухилянта з України
Сьогодні, 11:34
 0
Воїни з Волині передали окупантам «запальні валентинки»
Сьогодні, 11:17
 0
На Волині судили призовника за відмову від повістки
Сьогодні, 11:05
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Сахарук
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8