У Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська
Сьогодні, 14:45
Станом на грудень військовослужбовці 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Волині виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку.
Суспільному пресофіцерка і бійці бригади розповіли про перші години повномасштабного вторгнення росії в Україну і нові виклики на фронті.
Перші бої на кордоні з Білоруссю
Як розповіла пресофіцерка бригади Надія Замрига, у ніч на 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади маршем висунулись в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині і Житомирщині.
"Були важки бої, були зупинені сотні одиниць російської бронетехніки, знищені сотні військовослужбовців рф. І на 51-му кілометрі траси Житомир-Київ ворог був зупинений і відкинутий назад", — пригадує пресофіцерка.
Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області.
Нові виклики, побут і сучасні технології
З 2017-го року у складі бригади воює Юрій. Каже: зараз йому 24 роки, він командир відділення. Говорить: у перші три місяці повномасштабної війни бійці не мали часу на відпочинок.
"Перший раз випрати одяг, не помитися навіть, а просто випрати одяг, тобто вдягнути нове, це був травень 2022 року, три місяці. І так у нас тут з усім: пранням, сном", — каже Юрій.
Зі слів військового сучасна війна спонукала бійців опанувати новітні технології. Юрій на фронті опанував роботу із дронами. З його слів, за одну добу екіпаж може витратити до 10 FPV-дронів.
"Зазвичай ми намагаємось дістати до ворожої артилерії, або техніки, але за потреби ми атакуємо штурмові групи противника або укріплення. В нинішніх масштабах ми використовуємо багато дронів кожного дня, але їх потрібно більше", — зазначив командир відділення.
Як додала пресофіцерка бригади, від початку повномасштабної війни 12 бійців 14 ОМБр отримали звання Героя і були посмертно нагороджені орденом "Золота Зірка.
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Суспільному пресофіцерка і бійці бригади розповіли про перші години повномасштабного вторгнення росії в Україну і нові виклики на фронті.
Перші бої на кордоні з Білоруссю
Як розповіла пресофіцерка бригади Надія Замрига, у ніч на 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади маршем висунулись в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині і Житомирщині.
"Були важки бої, були зупинені сотні одиниць російської бронетехніки, знищені сотні військовослужбовців рф. І на 51-му кілометрі траси Житомир-Київ ворог був зупинений і відкинутий назад", — пригадує пресофіцерка.
Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області.
Нові виклики, побут і сучасні технології
З 2017-го року у складі бригади воює Юрій. Каже: зараз йому 24 роки, він командир відділення. Говорить: у перші три місяці повномасштабної війни бійці не мали часу на відпочинок.
"Перший раз випрати одяг, не помитися навіть, а просто випрати одяг, тобто вдягнути нове, це був травень 2022 року, три місяці. І так у нас тут з усім: пранням, сном", — каже Юрій.
Зі слів військового сучасна війна спонукала бійців опанувати новітні технології. Юрій на фронті опанував роботу із дронами. З його слів, за одну добу екіпаж може витратити до 10 FPV-дронів.
"Зазвичай ми намагаємось дістати до ворожої артилерії, або техніки, але за потреби ми атакуємо штурмові групи противника або укріплення. В нинішніх масштабах ми використовуємо багато дронів кожного дня, але їх потрібно більше", — зазначив командир відділення.
Як додала пресофіцерка бригади, від початку повномасштабної війни 12 бійців 14 ОМБр отримали звання Героя і були посмертно нагороджені орденом "Золота Зірка.
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