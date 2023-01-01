У Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська









Перші бої на кордоні з Білоруссю



Як розповіла пресофіцерка бригади Надія Замрига, у ніч на 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади маршем висунулись в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська.



Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині і Житомирщині.



"Були важки бої, були зупинені сотні одиниць російської бронетехніки, знищені сотні військовослужбовців рф. І на 51-му кілометрі траси Житомир-Київ ворог був зупинений і відкинутий назад", — пригадує пресофіцерка.



Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області.



Нові виклики, побут і сучасні технології



З 2017-го року у складі бригади воює Юрій. Каже: зараз йому 24 роки, він командир відділення. Говорить: у перші три місяці повномасштабної війни бійці не мали часу на відпочинок.



"Перший раз випрати одяг, не помитися навіть, а просто випрати одяг, тобто вдягнути нове, це був травень 2022 року, три місяці. І так у нас тут з усім: пранням, сном", — каже Юрій.



Зі слів військового сучасна війна спонукала бійців опанувати новітні технології. Юрій на фронті опанував роботу із дронами. З його слів, за одну добу екіпаж може витратити до 10 FPV-дронів.



"Зазвичай ми намагаємось дістати до ворожої артилерії, або техніки, але за потреби ми атакуємо штурмові групи противника або укріплення. В нинішніх масштабах ми використовуємо багато дронів кожного дня, але їх потрібно більше", — зазначив командир відділення.



Як додала пресофіцерка бригади, від початку повномасштабної війни 12 бійців 14 ОМБр отримали звання Героя і були посмертно нагороджені орденом "Золота Зірка.

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