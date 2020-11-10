Двоє депутатів Луцької районної ради склали повноваження

Олена Карпюк та Дмитро Грелюк написали заяви про складання депутатських повноважень.



Про це стало відомо на позачерговій сесії райради у середу, 6 грудня.



Депутатський корпус підтримав волевиявлення обранців громад. Нагадаємо, Олена Карпюк входила до складу фракції «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»», а Дмитро Грелюк працював у складі фракції «Громадянський рух «Свідомі».



Після їхнього складання повноважень наразі депутатський корпус Луцької районної ради представлений 47 депутатами із 54.



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