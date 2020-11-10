Двоє депутатів Луцької районної ради склали повноваження

Двоє депутатів Луцької районної ради склали повноваження
Двоє депутатів Луцької районної ради Олена Карпюк та Дмитро Грелюк написали заяви про складання депутатських повноважень.

Про це стало відомо на позачерговій сесії райради у середу, 6 грудня.

Депутатський корпус підтримав волевиявлення обранців громад. Нагадаємо, Олена Карпюк входила до складу фракції «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»», а Дмитро Грелюк працював у складі фракції «Громадянський рух «Свідомі».

Після їхнього складання повноважень наразі депутатський корпус Луцької районної ради представлений 47 депутатами із 54.

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Теги: Луцька районна рада, депутати, складання повноважень
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