Волинянину посмертно присвоїли звання Герой України

Подвиг і жертовність воїна з Волинівідзначенінагородою – посмертним званням Герой України.Про це повідомляє Камінь-Каширська районна військова адміністрація у фейсбуці.Згідно з Указом Президента України № 803/2023 штаб-сержанту Анатолію Смітюху з Каменя-Каширського присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).Воїн-краянин загинув 6 травня 2023 року під час виконання бойового завдання.Високою нагородою відзначений за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.«Вічна та світла пам'ять Герою! Шана подвигам полеглого!» - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.