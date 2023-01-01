Волинянину посмертно присвоїли звання Герой України
Сьогодні, 14:16
Подвиг і жертовність воїна з Волині Анатолія Смітюха відзначені найвищою державною нагородою – посмертним званням Герой України.
Про це повідомляє Камінь-Каширська районна військова адміністрація у фейсбуці.
Згідно з Указом Президента України № 803/2023 штаб-сержанту Анатолію Смітюху з Каменя-Каширського присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
Воїн-краянин загинув 6 травня 2023 року під час виконання бойового завдання.
Високою нагородою відзначений за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
«Вічна та світла пам'ять Герою! Шана подвигам полеглого!» - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
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Про це повідомляє Камінь-Каширська районна військова адміністрація у фейсбуці.
Згідно з Указом Президента України № 803/2023 штаб-сержанту Анатолію Смітюху з Каменя-Каширського присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
Воїн-краянин загинув 6 травня 2023 року під час виконання бойового завдання.
Високою нагородою відзначений за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
«Вічна та світла пам'ять Герою! Шана подвигам полеглого!» - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
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