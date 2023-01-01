На Волині через переохолодження госпіталізували 6 людей

Упродовж минулого тижня на Волині госпіталізували шість людей із різними ступенями переохолодження.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.«За останній тиждень бригади екстреної медичної допомоги КП «ВОЦЕМДМК» здійснили 9 виїздів до пацієнтів з, 6 пацієнтів госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.У МОЗ зазначають, що переохолодження може бути локальним (обмороження) або загальним (замерзання).Місцеве або локальне обмороження розвивається у кілька стадій:- обережно, без зусиль зніміть із неї холодний, вологий одяг/взуття;- накладіть на уражені ділянки тіла чисті, стерильні, сухі марлеві пов’язки без здійснення додаткового тиску на шкіру;- якщо уражені кінцівки, за необхідності знерухомте їх;- якщо людина в свідомості, дайте їй безалкогольні теплі напої;- не масажуйте й не розтирайте уражені ділянки, не прикладайте до уражених ділянок джерела тепла;- якщо на уражених ділянках тіла є пухирі, не пошкоджуйте їх;- накрийте людину з обмороженням термопокривалом/покривалом;- забезпечте їй постійний нагляд до приїзду бригади екстреної медичної допомоги;- якщо до приїзду медиків стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;- за можливості зберіть у постраждалого чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми. Передайте її медикам або диспетчеру.- Якщо до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги постраждалий знепритомнів, визначте ознаки життя та, якщо їх немає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.