На Волині через переохолодження госпіталізували 6 людей
Сьогодні, 13:44
Упродовж минулого тижня на Волині госпіталізували шість людей із різними ступенями переохолодження.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«За останній тиждень бригади екстреної медичної допомоги КП «ВОЦЕМДМК» здійснили 9 виїздів до пацієнтів з приводу переохолодження, 6 пацієнтів госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначають, що переохолодження може бути локальним (обмороження) або загальним (замерзання).
Місцеве або локальне обмороження розвивається у кілька стадій:
1 ступінь — відчуття оніміння, поколювання, обпечення.
Уражена шкіра — бліда, після зігрівання набрякає, червоніє або багряніє. Таке ушкодження зазвичай повністю відновлюється через декілька днів без наслідків.
2 ступінь — поява пухирців із прозорою рідиною.
Після зігрівання шкіри в уражених місцях з’являється сильний свербіж і різкий біль. На відновлення шкіри може знадобитися кілька тижнів.
3 ступінь — змертвіння всіх шарів шкіри.
Пухирі на уражених ділянках шкіри наповнені кров’яним вмістом. Загоєння триває довго, понад місяць, та як правило на шкірі утворюються рубці.
4 ступінь — некроз шкіри й м’язів.
Це найважчий стан, лікування та реабілітація можуть тривати кілька місяців і довше.
Що робити якщо людина має ознаки локального обмороження?
- обережно, без зусиль зніміть із неї холодний, вологий одяг/взуття;
- накладіть на уражені ділянки тіла чисті, стерильні, сухі марлеві пов’язки без здійснення додаткового тиску на шкіру;
- якщо уражені кінцівки, за необхідності знерухомте їх;
- якщо людина в свідомості, дайте їй безалкогольні теплі напої;
- не масажуйте й не розтирайте уражені ділянки, не прикладайте до уражених ділянок джерела тепла;
- якщо на уражених ділянках тіла є пухирі, не пошкоджуйте їх;
- накрийте людину з обмороженням термопокривалом/покривалом;
- забезпечте їй постійний нагляд до приїзду бригади екстреної медичної допомоги;
- якщо до приїзду медиків стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
- за можливості зберіть у постраждалого чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми. Передайте її медикам або диспетчеру.
- Якщо до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги постраждалий знепритомнів, визначте ознаки життя та, якщо їх немає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«За останній тиждень бригади екстреної медичної допомоги КП «ВОЦЕМДМК» здійснили 9 виїздів до пацієнтів з приводу переохолодження, 6 пацієнтів госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначають, що переохолодження може бути локальним (обмороження) або загальним (замерзання).
Місцеве або локальне обмороження розвивається у кілька стадій:
1 ступінь — відчуття оніміння, поколювання, обпечення.
Уражена шкіра — бліда, після зігрівання набрякає, червоніє або багряніє. Таке ушкодження зазвичай повністю відновлюється через декілька днів без наслідків.
2 ступінь — поява пухирців із прозорою рідиною.
Після зігрівання шкіри в уражених місцях з’являється сильний свербіж і різкий біль. На відновлення шкіри може знадобитися кілька тижнів.
3 ступінь — змертвіння всіх шарів шкіри.
Пухирі на уражених ділянках шкіри наповнені кров’яним вмістом. Загоєння триває довго, понад місяць, та як правило на шкірі утворюються рубці.
4 ступінь — некроз шкіри й м’язів.
Це найважчий стан, лікування та реабілітація можуть тривати кілька місяців і довше.
Що робити якщо людина має ознаки локального обмороження?
- обережно, без зусиль зніміть із неї холодний, вологий одяг/взуття;
- накладіть на уражені ділянки тіла чисті, стерильні, сухі марлеві пов’язки без здійснення додаткового тиску на шкіру;
- якщо уражені кінцівки, за необхідності знерухомте їх;
- якщо людина в свідомості, дайте їй безалкогольні теплі напої;
- не масажуйте й не розтирайте уражені ділянки, не прикладайте до уражених ділянок джерела тепла;
- якщо на уражених ділянках тіла є пухирі, не пошкоджуйте їх;
- накрийте людину з обмороженням термопокривалом/покривалом;
- забезпечте їй постійний нагляд до приїзду бригади екстреної медичної допомоги;
- якщо до приїзду медиків стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;
- за можливості зберіть у постраждалого чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми. Передайте її медикам або диспетчеру.
- Якщо до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги постраждалий знепритомнів, визначте ознаки життя та, якщо їх немає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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