Обмороження на Волині: скільки пацієнтів цієї зими звернулися в лікарню

Обмороження на Волині: скільки пацієнтів цієї зими звернулися в лікарню
Від початку зими до опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні із обмороженнями звернулися семеро людей.

Про це розповів Суспільному завідувач відділення Роман Трач.

Одному з пацієнтів довелося ампутувати нігтьові фаланги.

"У шістьох вдалося обійтися без хірургічних радикальних операцій. Це, здебільшого чоловіки старшого та середнього віку", – зазначив лікар.

Кількість звернень із обмороженнями – значно менша, ніж у попередні роки. Зі слів Романа Трача, це пов'язано із відсутністю сильних та тривалих морозів. Водночас лікар зазначив, що холодову травму можна отримати і при температурі повітря +1 чи +2, якщо надворі волого і вітряно.

Як повідомили синоптики обласного гідрометцентру, вночі 9 лютого температура повітря впаде від 5 до 10 градусів морозу.

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Теги: Волинь, обмороження, лікарня
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