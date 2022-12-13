Обмороження на Волині: скільки пацієнтів цієї зими звернулися в лікарню





Про це розповів Роман Трач.



Одному з пацієнтів довелося ампутувати нігтьові фаланги.



"У шістьох вдалося обійтися без хірургічних радикальних операцій. Це, здебільшого чоловіки старшого та середнього віку", – зазначив лікар.



Кількість звернень із обмороженнями – значно менша, ніж у попередні роки. Зі слів Романа Трача, це пов'язано із відсутністю сильних та тривалих морозів. Водночас лікар зазначив, що холодову травму можна отримати і при температурі повітря +1 чи +2, якщо надворі волого і вітряно.



Як повідомили синоптики обласного гідрометцентру, вночі 9 лютого температура повітря впаде від 5 до 10 градусів морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку зими до опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні із обмороженнями звернулися семеро людей.Про це розповів Суспільному завідувач відділенняОдному з пацієнтів довелося ампутувати нігтьові фаланги."У шістьох вдалося обійтися без хірургічних радикальних операцій. Це, здебільшого чоловіки старшого та середнього віку", – зазначив лікар.Кількість звернень із обмороженнями – значно менша, ніж у попередні роки. Зі слів Романа Трача, це пов'язано із відсутністю сильних та тривалих морозів. Водночас лікар зазначив, що холодову травму можна отримати і при температурі повітря +1 чи +2, якщо надворі волого і вітряно.Як повідомили синоптики обласного гідрометцентру, вночі 9 лютого температура повітря впаде від 5 до 10 градусів морозу.

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