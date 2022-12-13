Обмороження на Волині: скільки пацієнтів цієї зими звернулися в лікарню
Сьогодні, 16:41
Від початку зими до опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні із обмороженнями звернулися семеро людей.
Про це розповів Суспільному завідувач відділення Роман Трач.
Одному з пацієнтів довелося ампутувати нігтьові фаланги.
"У шістьох вдалося обійтися без хірургічних радикальних операцій. Це, здебільшого чоловіки старшого та середнього віку", – зазначив лікар.
Кількість звернень із обмороженнями – значно менша, ніж у попередні роки. Зі слів Романа Трача, це пов'язано із відсутністю сильних та тривалих морозів. Водночас лікар зазначив, що холодову травму можна отримати і при температурі повітря +1 чи +2, якщо надворі волого і вітряно.
Як повідомили синоптики обласного гідрометцентру, вночі 9 лютого температура повітря впаде від 5 до 10 градусів морозу.
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Про це розповів Суспільному завідувач відділення Роман Трач.
Одному з пацієнтів довелося ампутувати нігтьові фаланги.
"У шістьох вдалося обійтися без хірургічних радикальних операцій. Це, здебільшого чоловіки старшого та середнього віку", – зазначив лікар.
Кількість звернень із обмороженнями – значно менша, ніж у попередні роки. Зі слів Романа Трача, це пов'язано із відсутністю сильних та тривалих морозів. Водночас лікар зазначив, що холодову травму можна отримати і при температурі повітря +1 чи +2, якщо надворі волого і вітряно.
Як повідомили синоптики обласного гідрометцентру, вночі 9 лютого температура повітря впаде від 5 до 10 градусів морозу.
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