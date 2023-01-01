У «Дії» стали доступними нові послуги з усиновлення
Сьогодні, 16:00
На порталі "Дія" доступні одразу п'ять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини. До цього українці вже могли подати заяву про отримання консультації з усиновлення дитини та зареєструватися усиновлювачем онлайн.
Про це повідомили в Мінцифри.
Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки по різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками.
Відтепер на порталі "Дія" доступні 5 нових послуг щодо усиновлення, які значно спростять і прискорять цей процес:
Усиновлення: продовження кандидатства. Послугою можуть скористатися українці, які вже мають статус кандидата в усиновлювачі. Оскільки заява на усиновлення дитини дійсна лише один рік, багато хто не встигає стати батьками за цей час. Нова послуга дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі.
Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для українців, які хочуть взяти дитину в сім’ю та стати прийомними батьками. А також для людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. У такому разі дитина зберігає статус сироти, а названі батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім.
Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послугою може скористатися людина, яка укладає шлюб з партнером, котрий вже має статус усиновлювача. У такому разі прийомні батьки або батьки-вихователі стають на облік як подружжя.
Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом. Послуга особливо актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. У такому разі за дитиною зберігається статус сироти, а опікун або піклувальник стає офіційним представником дитини до її повноліття. Водночас за його згоди дитину можуть усиновити інші люди.
Усиновлення: зняття з обліку. Послугою можуть скористатися українці, які мають статус кандидата в усиновлювачі, але не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.
Щоб скористатися однією з цих послуг через портал Дія, потрібно:
- Зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису.
- Обрати необхідну послугу.
- Заповнити дані про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка або дружину та дітей, яких хочете всиновити.
- Дочекатися отримання даних з реєстрів.
- Продовжити заповнювати заяву — підвантажити потрібні документи.
- Підписати заяву е-підписом і надіслати її на опрацювання.
Заповнення усіх необхідних даних триває до 30 хвилин. Більше не потрібно стояти в чергах та витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Після цього служба у справах дітей перевірить усі дані та повідомить потенційних батьків або опікунів про своє рішення.
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Про це повідомили в Мінцифри.
Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки по різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками.
Відтепер на порталі "Дія" доступні 5 нових послуг щодо усиновлення, які значно спростять і прискорять цей процес:
Усиновлення: продовження кандидатства. Послугою можуть скористатися українці, які вже мають статус кандидата в усиновлювачі. Оскільки заява на усиновлення дитини дійсна лише один рік, багато хто не встигає стати батьками за цей час. Нова послуга дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі.
Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для українців, які хочуть взяти дитину в сім’ю та стати прийомними батьками. А також для людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. У такому разі дитина зберігає статус сироти, а названі батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім.
Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послугою може скористатися людина, яка укладає шлюб з партнером, котрий вже має статус усиновлювача. У такому разі прийомні батьки або батьки-вихователі стають на облік як подружжя.
Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом. Послуга особливо актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. У такому разі за дитиною зберігається статус сироти, а опікун або піклувальник стає офіційним представником дитини до її повноліття. Водночас за його згоди дитину можуть усиновити інші люди.
Усиновлення: зняття з обліку. Послугою можуть скористатися українці, які мають статус кандидата в усиновлювачі, але не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.
Щоб скористатися однією з цих послуг через портал Дія, потрібно:
- Зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису.
- Обрати необхідну послугу.
- Заповнити дані про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка або дружину та дітей, яких хочете всиновити.
- Дочекатися отримання даних з реєстрів.
- Продовжити заповнювати заяву — підвантажити потрібні документи.
- Підписати заяву е-підписом і надіслати її на опрацювання.
Заповнення усіх необхідних даних триває до 30 хвилин. Більше не потрібно стояти в чергах та витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Після цього служба у справах дітей перевірить усі дані та повідомить потенційних батьків або опікунів про своє рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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