У «Дії» стали доступними нові послуги з усиновлення

На порталі "Дія" доступні одразу п'ять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини. До цього українці вже могли подати заяву про отримання консультації з усиновлення дитини та зареєструватися усиновлювачем онлайн.Про це повідомили в Мінцифри.Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки по різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками.Відтепер на порталі "Дія" доступні 5 нових послуг щодо усиновлення, які значно спростять і прискорять цей процес:Послугою можуть скористатися українці, які вже мають статус кандидата в усиновлювачі. Оскільки заява на усиновлення дитини дійсна лише один рік, багато хто не встигає стати батьками за цей час. Нова послуга дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі.реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для українців, які хочуть взяти дитину в сім’ю та стати прийомними батьками. А також для людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. У такому разі дитина зберігає статус сироти, а названі батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім.Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послугою може скористатися людина, яка укладає шлюб з партнером, котрий вже має статус усиновлювача. У такому разі прийомні батьки або батьки-вихователі стають на облік як подружжя.реєстрація кандидатом. Послуга особливо актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. У такому разі за дитиною зберігається статус сироти, а опікун або піклувальник стає офіційним представником дитини до її повноліття. Водночас за його згоди дитину можуть усиновити інші люди.. Послугою можуть скористатися українці, які мають статус кандидата в усиновлювачі, але не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.- Зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису.- Обрати необхідну послугу.- Заповнити дані про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка або дружину та дітей, яких хочете всиновити.- Дочекатися отримання даних з реєстрів.- Продовжити заповнювати заяву — підвантажити потрібні документи.- Підписати заяву е-підписом і надіслати її на опрацювання.Заповнення усіх необхідних даних триває до 30 хвилин. Більше не потрібно стояти в чергах та витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Після цього служба у справах дітей перевірить усі дані та повідомить потенційних батьків або опікунів про своє рішення.