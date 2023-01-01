У «Дії» стали доступними нові послуги з усиновлення

У «Дії» стали доступними нові послуги з усиновлення
На порталі "Дія" доступні одразу п'ять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини. До цього українці вже могли подати заяву про отримання консультації з усиновлення дитини та зареєструватися усиновлювачем онлайн.

Про це повідомили в Мінцифри.

Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки по різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками.

Відтепер на порталі "Дія" доступні 5 нових послуг щодо усиновлення, які значно спростять і прискорять цей процес:

Усиновлення: продовження кандидатства. Послугою можуть скористатися українці, які вже мають статус кандидата в усиновлювачі. Оскільки заява на усиновлення дитини дійсна лише один рік, багато хто не встигає стати батьками за цей час. Нова послуга дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі.

Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для українців, які хочуть взяти дитину в сім’ю та стати прийомними батьками. А також для людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. У такому разі дитина зберігає статус сироти, а названі батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім.

Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послугою може скористатися людина, яка укладає шлюб з партнером, котрий вже має статус усиновлювача. У такому разі прийомні батьки або батьки-вихователі стають на облік як подружжя.

Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом. Послуга особливо актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. У такому разі за дитиною зберігається статус сироти, а опікун або піклувальник стає офіційним представником дитини до її повноліття. Водночас за його згоди дитину можуть усиновити інші люди.

Усиновлення: зняття з обліку. Послугою можуть скористатися українці, які мають статус кандидата в усиновлювачі, але не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.

Щоб скористатися однією з цих послуг через портал Дія, потрібно:

- Зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису.

- Обрати необхідну послугу.

- Заповнити дані про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка або дружину та дітей, яких хочете всиновити.

- Дочекатися отримання даних з реєстрів.

- Продовжити заповнювати заяву — підвантажити потрібні документи.

- Підписати заяву е-підписом і надіслати її на опрацювання.

Заповнення усіх необхідних даних триває до 30 хвилин. Більше не потрібно стояти в чергах та витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Після цього служба у справах дітей перевірить усі дані та повідомить потенційних батьків або опікунів про своє рішення.

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Теги: Дія, усиновлення
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