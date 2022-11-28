«Заздалегідь дякую за літаки»: що сказав Зеленський у парламенті Великої Британії

«Заздалегідь дякую за літаки»: що сказав Зеленський у парламенті Великої Британії
Президент України Володимир Зеленський 8 лютого виступив перед парламентом Великої Британії після зустрічі з прем'єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком. Передаємо його слова.

Трансляцію його виступу веде «Суспільне», пише Громадське.

На початку виступу Зеленський сказав, що виступає від імені українських воїнів і кожного захисника. Військових, які тренуються та які будуть на передовій. Від імені кожного батька та матері, які чекають своїх синів та доньок із війни.

Зеленський подякував британцям за їхню хоробрість у допомозі Україні під час війни з Росією. Сказав, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україну з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ.

Зеленський заявив, що Велика Британія крокує разом з Україною до «найбільш важливої перемоги нашого часу»: «Це буде перемога над самою ідеєю війни».

«Ви та ми вже мали досвід перемоги над злом, спричиненим людською натурою. Я не кажу, що більше не буде війн. Ні. Але у нашій силі гарантувати, словами та вчинками, що світла сторона людей переможе», — сказав президент.

Під час виступу Зеленський окремо подякував колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, який також був у залі: «Борисе, ти об'єднав інших, коли це здавалося абсолютно неможливим. Дякую тобі».

Також Зеленський передав меседж від Повітряних сил: «У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її». Так, він вручив Спікеру Палати громад Великої Британії шолом українського пілота із таким написом.

Зеленський наголосив, що наступна міжнародна коаліція для допомоги Україні може бути авіаційною. Він закликав надати Силам оборони бойові літаки.
«Заздалегідь дякую за літаки»: що сказав Зеленський у парламенті Великої Британії

«Залишаючи будівлю британського парламенту 2 роки тому, я дякував вам за смачний англійський чай. Я залишу парламент сьогодні, дякуючи всім вам заздалегідь за потужні англійські літаки», — наголосив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на зустріч із прем'єром.

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Теги: Росія, Україна, війна, Зеленський, Великобританія
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