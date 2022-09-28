Вулиці Луцька та прилеглих громад запропонували перейменувати на честь визначних українців

Вулиці Луцька та прилеглих громад запропонували перейменувати на честь визначних українців
Сьогодні, 8 лютого, відбулося засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць міської територіальної громади. Члени комісії взяли до відома пропозицію свідомих громадян, котрим не байдужа історія і топоніміка Луцька.
Про це повідомили у мерії.

Вони запропонували перейменовувати вулиці обласного центру та прилеглих громад на честь визначних українців. За це проголосувало шестеро членів комісії.

Присутні розглянули звернення громадян щодо перейменування вулиці Станіславського на Ярослава Мудрого. “За” проголосувало п'ятеро членів комісії.

Відтак департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради анонсуватиме громадське обговорення з цього приводу. Якщо нова назва людям сподобається — вона, ймовірно, буде проголосована і депутатами.


Нову назву незабаром може отримати вулиця Хакімова, що у середмісті Луцька. Ймовірно, вона носитиме ім'я знаного митця — Миколи Кумановського. А ось вулиця Пушкіна — ще на стадії обговорення. 25 березня у приміщенні ЦНАПу відбудуться громадські обговорення з приводу цього. Пропонуються кілька назв вулиці: одна з них — Вальдемара Пясецького. Він був відомим краєзнавцем, котрий певний час навіть працював у приміщенні, що розташоване на вулиці імені російського поета.

Врахована комісією і пропозиція громадянки Ярош, котра запропонувала одну з декомунізованих вулиць Луцька назвати “Союз українок”. Присутні підтримали ідею активістки й внесли запропоновану назву до переліку потенційних.

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Теги: перейменування вулиць, Луцьк
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