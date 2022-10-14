Благодійний фонд Притули у Луцьку організовує навчання військовій підготовці для цивільних

Сергія Притули починає роботу у Луцьку спільно з волонтерським штабом «Ангар».



Про це



Центр готовності цивільних - проєкт Благодійного фонду Сергія Притули, ціллю якого є навчити цивільне населення військовій підготовці.



"Підготовлені — значить сильні! Зупинити кровотечу, надати допомогу собі та близьким, пережити екстремальні температури. Переконані, що кожен українець повинен бути готовим до викликів, які щодня готує нам війна", - йдеться у повідомленні.



Проєкт дає можливість ознайомитися з військовими дисциплінами, щоб розуміти, де ви можете найефективніше застосувати свої навички, аби бути корисним країні у випадку мобілізації.



Волонтери зауважують, що скоро оголосять набір на перший курс навчання.

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