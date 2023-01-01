Дві російські ракети, випущені з літака, вдарили по Чернігівщині





Про це В'ячеслав Чаус.



"Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля". Інформація про жертви та руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, один цивільний зазнав поранень, ще троє – під завалами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вдарили авіацією по Чернігівській області.Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації"Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля". Інформація про жертви та руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.За попередньою інформацією, один цивільний зазнав поранень, ще троє – під завалами.

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