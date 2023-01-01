Дві російські ракети, випущені з літака, вдарили по Чернігівщині
Сьогодні, 17:11
Росіяни вдарили авіацією по Чернігівській області.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля". Інформація про жертви та руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, один цивільний зазнав поранень, ще троє – під завалами.
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Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля". Інформація про жертви та руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, один цивільний зазнав поранень, ще троє – під завалами.
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