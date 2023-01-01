За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач

За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач
У боротьбі з російськими окупантами загинув волинянин Юрій Лихач.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

"Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Семеринське, Лихача Юрія Васильовича. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам'ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час зустрічі воїна будуть інформувати на сторінці.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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