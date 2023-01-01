За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач

Юрій Лихач.



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"Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Семеринське, Лихача Юрія Васильовича. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам'ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час зустрічі воїна будуть інформувати на сторінці.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі з російськими окупантами загинув волинянинПро це повідомили у Затурцівській громаді."Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Семеринське, Лихача Юрія Васильовича. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам'ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час зустрічі воїна будуть інформувати на сторінці.

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