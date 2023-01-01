Під Луцьком Mazda влетіла у Volkswagen

Вчора, близько 15-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду на трасі М-19, неподалік Луцька.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, вони виявили ДТП за участі двох авто. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Mazda не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції і скоїв зіткнення з Volkswagen.На кермувальника патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.