Хто може отримати статус учасника бойових дій та що для цього необхідно





Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець



Що є підставою для надання статусу учасника бойових дій:



- довідка, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими особа сама або у складі добровольчого формування брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією Росії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про період участі в таких заходах;



- у разі відсутності довідки – свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків (одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування, у складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів);



- особам, які зазнали поранення, контузії, каліцтва, – свідчення (заява) не менше ніж двох свідків, які брали участь у вищезгаданих заходах, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення цих заходів, про період безпосередньої участі у таких заходах, а також медичні документи, що підтверджують поранення, контузію, каліцтво.



Як отримати статус УБД



Є три способи:



- за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;

- за зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

- за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Статус учасника бойових дій отримують військовослужбовці ЗСУ, що брали участь в обороні України та у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з вторгненням Росії.Уповноважений Верховної Ради України з прав людини розповів , що є підставою для надання статусу учасника бойових дій.Що є підставою для надання статусу учасника бойових дій:- довідка, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими особа сама або у складі добровольчого формування брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією Росії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про період участі в таких заходах;- у разі відсутності довідки – свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків (одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування, у складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів);- особам, які зазнали поранення, контузії, каліцтва, – свідчення (заява) не менше ніж двох свідків, які брали участь у вищезгаданих заходах, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення цих заходів, про період безпосередньої участі у таких заходах, а також медичні документи, що підтверджують поранення, контузію, каліцтво.Є три способи:- за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;- за зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;- за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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