Хто може отримати статус учасника бойових дій та що для цього необхідно

Хто може отримати статус учасника бойових дій та що для цього необхідно
Статус учасника бойових дій отримують військовослужбовці ЗСУ, що брали участь в обороні України та у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з вторгненням Росії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Що є підставою для надання статусу учасника бойових дій:

- довідка, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими особа сама або у складі добровольчого формування брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією Росії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про період участі в таких заходах;

- у разі відсутності довідки – свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків (одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування, у складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів);

- особам, які зазнали поранення, контузії, каліцтва, – свідчення (заява) не менше ніж двох свідків, які брали участь у вищезгаданих заходах, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення цих заходів, про період безпосередньої участі у таких заходах, а також медичні документи, що підтверджують поранення, контузію, каліцтво.

Як отримати статус УБД

Є три способи:

- за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;
- за зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
- за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: УБД, як отримати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин побив сусідку, бо та продала несмачну горілку
Сьогодні, 19:20
Росіяни намагаються наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:46
Хто може отримати статус учасника бойових дій та що для цього необхідно
Сьогодні, 18:17
Під Луцьком Mazda влетіла у Volkswagen
Сьогодні, 17:52
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
Добровольці, які стали на захист країни, матимуть статус УБД Добровольці, які стали на захист країни, матимуть статус УБД
12 січень, 16:10
Від 1 грудня розпочнеться оформлення документів для учасників бойових дій проти Росії Від 1 грудня розпочнеться оформлення документів для учасників бойових дій проти Росії
29 листопад, 2022, 23:22
«єПідтримка»: як записатися і отримати тисячу за вакцинацію. ІНСТРУКЦІЯ «єПідтримка»: як записатися і отримати тисячу за вакцинацію. ІНСТРУКЦІЯ
14 грудень, 2021, 12:28
В додатку «Дії» з'явиться посвідчення учасника бойови дій В додатку «Дії» з'явиться посвідчення учасника бойови дій
20 липень, 2021, 03:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин побив сусідку, бо та продала несмачну горілку
Сьогодні, 19:20
 0
Росіяни намагаються наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:46
 0
Хто може отримати статус учасника бойових дій та що для цього необхідно
Сьогодні, 18:17
 0
Під Луцьком Mazda влетіла у Volkswagen
Сьогодні, 17:52
 0
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8