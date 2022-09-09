Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО





За словами ректора Ірини Вахович, наразі, пріоритетним напрямком кожного свідомого українця (незалежно від сфери його діяльності) є наближення перемоги та допомога Збройним Силам України.



«Протягом 2022-2023 років ЛНТУ активно займається підтримкою наших бійців та спрямовує свій потенціал у цьому напрямку. Ми ставимо правльні пріоритети!», - наголошує Ірина Вахович.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому національному технічному університеті відбулася офіційна передача вантажного автомобіля «КамАЗ» для потреб Збройних Сил України.За словами ректора Ірини Вахович, наразі, пріоритетним напрямком кожного свідомого українця (незалежно від сфери його діяльності) є наближення перемоги та допомога Збройним Силам України.«Протягом 2022-2023 років ЛНТУ активно займається підтримкою наших бійців та спрямовує свій потенціал у цьому напрямку. Ми ставимо правльні пріоритети!», - наголошує Ірина Вахович.

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