Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО

Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
У Луцькому національному технічному університеті відбулася офіційна передача вантажного автомобіля «КамАЗ» для потреб Збройних Сил України.

За словами ректора Ірини Вахович, наразі, пріоритетним напрямком кожного свідомого українця (незалежно від сфери його діяльності) є наближення перемоги та допомога Збройним Силам України.

«Протягом 2022-2023 років ЛНТУ активно займається підтримкою наших бійців та спрямовує свій потенціал у цьому напрямку. Ми ставимо правльні пріоритети!», - наголошує Ірина Вахович.
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО

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Теги: ЛНТУ, ЗСУ, допомога
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